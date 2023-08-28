正論：扶貧不力百事哀　窮童坐困無將來

坊間常說貧窮是一種病，不但難以根治，更會遺傳。有的病，單憑自身抵抗力，稍加休息便可痊愈；惟更多的病，則需要藥物輔助；「窮病」顯然是後者。想要擺脫貧窮，單憑個人努力並不足夠，所以需要政府扶貧。然而，港府口講「精準扶貧」多年，基層生活非但沒有起色，反而是愈扶愈貧，貧困家庭的生活愈來愈悲愴，甚至禍延下一代。在貧困家庭中成長的兒童，得不到足夠的支援，何止是輸在起跑線，怎努力都追不上時代發展，跨代貧窮就此形成。

社區組織協會早前以網上問卷形式，成功收集了225名6至18歲以下基層兒童有效回應，並於昨日公布調查結果。調查發現，約60%基層兒童在長達一個半月的暑假中，幾乎無任何暑期活動；其中超過90%源於家庭經濟困難，難以應付暑期活動開支；逾40%人只能留在家中度日。調查結果令人憂慮，所謂「一寸光陰一寸金」，受訪者正值大好年華，本應在踏入社會前，好好享受青春，卻因家境貧困，被迫在家中度日。也因為貧窮，一些基層家庭甚至無法負擔電腦或上網開支，兒童留在家中，猶如坐牢。

更重要的是，暑假除了是讓學童休養生息，也是一個讓學童暫別校園、拓展眼界的機會。所謂「讀萬卷書，不如行萬里路」，當其他同齡兒童跟隨父母師長四處遊歷擴闊視野時，該些貧困兒童只能坐井觀天，兩者差距一點點被拉開，任憑貧困兒童再有才華、如何努力，亦難以填補差距。

值得留意的是，明明有60%基層兒童並無參加活動，卻只有逾40%人留在家中；那麼餘下的既沒有活動，又去了哪裏呢？會否是與朋輩終日流連街上，淪為「童黨」？甚或為了賺快錢，被黑幫招攬淪為「替死鬼」呢？這些都值得港府去深思。

雖說港府與多個社區組織皆有設立青少年綜合中心，為兒童乃至青少年提供服務。惟上述調查發現，近70%相關服務單位並沒有就針對貧窮兒童特別舉辦專項活動，或訂立減免費用機制；縱然所舉辦的活動多如繁星，收費卻五花八門，少則數十元，多則逾千元，弱勢家庭根本難以持續參與。這再一次印證了本港不愧為資本主義社會，服務與金錢掛鈎，難怪有人覺得貧窮是一種原罪。不過，這也不能怪罪於社區組織，畢竟舉辦活動也需要成本，港府支援乏力，又如何減免收費呢？

對此，協會建議港府在短期層面上，應訂立青少年中心活動收費減免機制，補貼服務單位增加財政誘因；同時亦應增加康樂活動受助名額；至於長遠方面，港府則應全面檢視基礎教育，增加經濟支援，包括增加各類型學童津貼的資助額。這些無不是金石良言，惟現時庫房空虛，港府寧願削減社福開支，也要大興土木。增加補貼或資助額也是一筆不菲的開支，即使納稅人同意，港府會否點頭仍是未知之數。