娛圈單打：人生得一知己　患難更見情深

在人慾橫流的娛樂圈，男女關係複雜又兒戲，能夠覓得真愛有如鳳毛麟角。不過，韓劇《繼承者們》男星金宇彬，與比他大5歲女友、《海岸村恰恰恰》女星新敏娥卻是例外，二人相愛8年不離不棄，早前更拍拖參加《海》劇助導的婚宴，非常溫馨。

金宇彬被譽為「醜帥」代表，意即第一眼看並非俊男，但愈看愈耐看，愈看愈有型。其星途亦十分順遂，出道不久已進身男一之列。可惜天意弄人，2017年確診鼻咽癌，年紀輕輕便要面對連串艱辛治療，光明前途瞬間陷入黑暗。換了旁人可能抵受不住打擊，意志消沉，但幸好女友一直在旁扶持，除了發聲明粉碎分手謠言，更不惜停工照顧愛郎。

抗癌5年，金宇彬終於康復，並在2022年復工，客串女友主演的《我們的藍調時光》。儘管二人在劇中沒有對手戲，但濃情蜜意卻是隔住個Mon都Feel得到。今年則以Netflix原創劇《末日騎士》全面回歸，稍後更會同「國民初戀」秀智第二度合作，新作編劇為《黑暗榮耀》的「金編」，備受矚目。

與新敏娥的一段情，則始於2015年拍攝廣告結緣。二人互生好感，被傳媒踢爆拍拖即大方認愛，雖然從來沒有公開刻意放閃，但不時被拍到手拖手逛街和旅行。金宇彬非常迷戀這位「漂亮姐姐」，他曾公開暢談理想型，暗讚女友可愛又性感。

正所謂，人生得一知己，死而無憾。經歷過人生低潮，二人感情更加堅定，金宇彬不諱言視女友為結婚對象。粉絲都希望他們快點結束愛情長跑，永遠幸福下去，不知何時有喜訊傳出？