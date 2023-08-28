在南非召開的金磚國家峰會議決擴容，明年起增加伊朗等6個國家。依申請的國家數目約40個，只邀請6國，日後將會有更多的國家參加。它們都是近幾十年崛起的新興國家，不少還在快速增長的階段，金磚國家組織的發展，肯定會超越現時包括歐美日韓發達國家的G20和G7。金磚國家的發展，代表了國際政經時代的轉變，歐美西方（包括日本、南韓）發展無力的困局；相反，新興國家憑藉各自獨特的發展模式，正逐步在國際舞台上壓迫西方，大有替代之勢。

今次擴容，應該可使香港更認清自身發展戰略的定位。香港是藉西方興起、東方及中國衰落而起，近百年的發展反映了西方的興盛。但香港是中國故土，中國復興香港便要收回，即使美國策動顏色革命亦不足以扭轉香港回歸的歷史命運。香港回歸標誌西方的衰落，再無力欺壓中國。在這個歷史轉變中，香港再不是依靠或靠攏西方，而是跟隨中國內地走上世界多元化、新興國家替代老大發達國家之途。

香港並不是要放棄與發達國家的聯繫，只是權衡世界演變，西方衰落，各種發展機會都會減少，香港要先走一步，爭取先發者的優勢：在新興國家替代發達國家的過程裏，搶先利用中國的海外政治與經濟，建立起香港與新興國家密切合作交流的關係。

把香港推動成一帶一路的國際中心和新興國家的主要金融、專業服務與知識中心，在新時代的新興國家與新科技結合過程裏，發展新的競爭優勢，挾原來與發達國家的關係、知識與經驗、中國的巨大發展，香港在國際上爭取新的優勢位置。

香港可循金融國家組織的成員國，首先發展與它們的合作。第一是中東中亞的回教、阿拉伯民族與伊朗文化語言的國家，這個地區應是今後國際發展最重心的重心，地緣戰略、政治與資源經濟都領先其他地區，發展潛力更勝現時中國最大貿易夥伴的東盟，甚至可與印度、歐洲並列。香港與之合作，便不止於富裕的石油生產國，而應包括人口眾多的西亞與北非國家。中央政府指示特區政府首訪中東，便有督促香港與之加強加快合作之意。

新興國家範圍廣大，假若香港在中東、西亞、北非這個區域有突破，以此經驗和積累的人脈，應可更易開拓其他地區和國家。這個地區潛力最大，香港若佔有先發者優勢，作用極大。