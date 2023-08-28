前一陣子，中美外交關係似乎正在努力回暖，美國國務卿布林肯、財長耶倫、總統特使克里一窩蜂地往中國跑，商談這個、商談那個，好像中美要「解凍」似的。然而，很快寒流吹來，美國繼續在商貿、科技、企業、外交、軍事等方面打壓中國，在台灣、南海問題上挑戰中國的核心利益，傷害中國主權與安全。

不過，就在美國商務部長雷蒙多訪問中國前夕，美方宣布把33個實體從未經驗證的名單中刪除，其中包括27家中國企業和機構，這些企業涉及鋰電池、晶片、新能源等多個高科技領域。輿論稱，這是美國在展現誠意，為雷蒙多訪華營造氣氛，希望中美在出口管制等方面有一些配合與合作。可是，根據以往經驗和當下形勢，輿情對雷蒙多訪華多不看好，認為難以取得突破成果。是的，兩個多月來布林肯做不到的、耶倫做不到的、克里做不到的，雷蒙多何德何能可以做到？

眾所周知，拜登政府兩年多以來繼續特朗普的「國策」，全方位打壓中國，和中國開展國運之戰，中美關係在反覆博弈和折騰中走到今天，關係愈來愈糟糕，愈來愈複雜，愈來愈緊張，愈來愈難解，這個責任當然全在美方。

首先，這場中美國運之戰是美方主動發起的，是從美國「霸權第一」的最高戰略出發，把中國定性為必須在10年內打垮的頭號對手。其次，像中國這樣和美國社會制度根本不同的大國，美方認準了必須打垮才能解除安全威脅，不能只是一般壓抑、遏止，必須要不惜一切手段往死裏整，美國不開戰則已，一開戰就絕不輕易罷手。

三是中方對美方的進攻，一開始還「就事論事」，在貿易戰、科技戰、企業戰中強調鬧翻了對誰都沒有好處，不如互利互讓，合作雙贏。然而，對此美方認為中方軟弱可欺，步步進逼，擴大戰線，極限施壓。四是美方不斷碰壁後，開始玩欺詐手段，尋求突破口，如今雷蒙多來了。