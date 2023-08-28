近日，俄羅斯僱傭兵集團瓦格納首腦普里高津遭逢空難，正所謂「瓜田李下」，不少人便將矛頭指向俄羅斯總統普京，說他定然是對今年6月曾領導兵變的普里高津懷恨在心，口說原諒對方，實際上還是趕盡殺絕。

這種說法傳得有鼻子有眼睛，空難發生初期，外國媒體甚至造謠，說肇事飛機是被兩枚俄製導彈擊落的，若非普京親自下令，孰能如此？後來這種講法與事實太不相符，外媒才不敢堅持，但在有意無意之間，仍要將普京塑造成幕後兇手。

持此論者，未免太不懂帝王心術。普京未必是心性慈和的人，我更不敢保證，他完全沒有要除去普里高津之心，但即使動手，也不會選擇如此激烈與殘酷的方法，可別忘了，是次空難還有兩名機組人員與一名空中小姐陪葬，他們跟兵變一事，完全無涉。

普里高津之死愈是張揚，反倒愈顯示出此事與普京無關。莫說俄羅斯總統是民選產生，當選人始終要顧及公眾形象，即使是在獨裁地區，過去數十年，亦甚少見有統治者會選用這類方式，公然「處決」政敵。

身為國家領導人必須所謀者遠，哪怕權力再高，亦一定會碰到政見不同之人。如果與異見者已經和解，轉頭卻斬殺對方，甚至還要禍及旁人，試問有誰再敢相信你？日後政敵們一旦跟你意見相左，便再無協商餘地，只能拚個魚死網破。因此，統治者動輒追殺政敵的做法，未免太划不來，用現代經濟學的語言，便是會讓管治成本變得太高。觀乎各方意見，筆者還是較相信白羅斯總統盧卡申科的判斷，他說普京是一個非常冷靜也精於計算的人，這次飛機空難幹得如此粗暴與不專業，不可能是出自普京的手筆。