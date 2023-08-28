俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津等高層，上周三意外墜機身亡，事件至今仍然充滿謎團。通常呢啲謎團各有各說，好難有甚麼定論，反正信不信由你。呢，與俄羅斯總統普京關係友好嘅白羅斯總統盧卡申科透露，普京曾當面提醒普里高津，指或有人計劃暗殺他。嗱！有人又會解讀為「此地無銀三百両」。

盧卡申科指許多人將普里高津之墜機歸咎於普京，之但係佢確信普京與事件無關；盧卡申科不知道幕後是誰在主使，強調並非為普京開脫，佢認為普京係一個謹慎、非常冷靜甚至有時候慢條斯理嘅人，無法想像對方會以粗暴及不專業手段蓄意破壞飛機造成空難。老朽倒覺得呢番說話係多餘，皆因人心難測，「長恨人心不如水，等閒平地起波瀾」，於眾說紛紜之際，講多錯多，沒有甚麼比沉默是更佳嘅「語言」！

古人說，眾議成林，無翼而飛；三人成市虎，一里能撓椎。這幾句話嘅意思，要言之，指眾人嘅議論可以使平地變成樹林，可以讓無翅膀嘅東西飛起來；只要有3個人胡亂謠傳，就可以相信街上真有老虎行走；如果有一整個村子嘅人來傳播，就足以使人相信真係有人可以將鐵錘弄彎！是以對一切傳言，老朽總是「姑妄言之姑聽之」，不必費心過度解讀。

據說有反克里姆林宮武裝組織呼籲瓦格納殘兵加入為普里高津報仇，又係廢噏當秘笈，依家瓦格納領導層「團滅」，所謂蛇無頭不行，何況其成員已各散東西，眼見咁嘅局面，仲有乜士氣？醒目嘅都抽身而退，情願返鄉下耕田，過番平民生活好過喇，仲復仇？想做荊軻刺秦王現代版，「圖窮匕現」變「圖窮槍現」？算罷啦！還是響應普京嘅行政命令，想繼續撈嘅就宣誓效忠俄羅斯！