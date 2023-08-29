港人熱衷北上消費，已成潮流。除了港人北上沒限制，內地居民來港受限制的不對稱管理外，關鍵是香港不變，深圳和內地則急變。

香港不變是故步自封，不思進取。港人兩大選擇是買樓與移民。買樓或許還有點心在香港之念，可關心的是樓價，對買了的樓沒歸屬感，價格適合便出售圖利。住的樓已不是家，而是投資。特別是年輕的一輩，表面上依戀香港，在港即使有樓有長輩家人，實際全無家的歸屬，隨時因一時意念可以把樓賣掉，捨港移民。買樓本為安居，卻變成為移民儲錢。這兩大選擇，都與香港沒大關係。香港會否變，應否變，為甚麼要變，他們大多置身度外，漠不關心。

老一輩的退休，也大多移民或移居內地。年輕一輩無心建設，政府還是英治時期的政務官、專業人士，誰去推動香港的更新轉變呢？中央政府關心，可只是放寬內地居民來港消費（更多的是把內地錢通過香港轉移美國、海外）。A股在港上市，股票通、證券通，不過是金融遊戲，留在香港建設的錢有多少？香港表面繁華，往來均是幾十億、幾百億元的大富豪，只是浮財耀眼，朱門酒肉臭。疫情一過，香港的經濟疲頹盡顯。內地來港旅客也再不是剛開放時在港瘋狂消費。香港有了國安，內地貪官污吏也不敢明目張膽違法。澳門是賭場VIP房豪客絕迹，香港的金融賭場還有業務，可亦好景不再。這不單止是美國的金融攻擊，更有着中國內部的問題，清貪污、防危機，緊守外匯管制、金融往來，以往資金無序竄動轉移帶來的繁華光景便不相同了。

香港不變因為港人只是守株待兔，也無心在港建設。經濟不景，不求因由，不作努力敷衍塞責，更多的是逃避。故此市道不佳，卻少有變革應對，從個人，到企業，到政府都是如此。相反，以深圳為例，景氣不景氣都不停提升變化，應對市場。香港早變成中國改革開放的暴發戶，深圳等地還是不同地方的居民企業前仆後繼地用創新和服務來競爭市場。當前深圳景氣也大不如前，但在背後產業轉型，科技發展。在台前，香港人便見到零售餐飲服務的變化。薄利求存，創新求變，習慣香港不變的港人便感到不同的吸引力。

香港若還是不變，北上消費會更盛，本地消費更疲弱，消費如此，其他方面也正如此。