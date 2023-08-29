一個組織的成員數目多寡，往往能夠反映該團體的影響力有多大。上周舉行的南非金磚國家峰會宣布成員國由5國擴至11國，數量之多頗出外界預料，某程度上也折射出金磚國家組織過去多年的努力得到了國際認可。但依我來看，這次金磚集團擴員的標準有點混亂。

金磚國家組織的4個創辦國，是當年國際投資市場上4大新興國家。4國當時成立金磚組織的初衷，是要聯合有潛力的國家一起發展及壯大。但環顧今次金磚新增的6大成員國，經濟規模差異很大，如埃塞俄比亞雖是非洲第二人口大國，卻是低收入國家；南美洲的阿根廷更是國際貨幣基金組織的債務國。金磚集團批准這些新成員加入，意味日後要落力扶持它們。這對金磚組織未必是好事。

倒是之前被外界看好的印尼，是近年東南亞迅速崛起的新興國家，今次竟然未能入選，有點令人摸不着頭腦。金磚國家是一個基於共識的組織，任何決策都需要所有成員同意。據說可能是同屬亞洲人口大國的印度反對，才出現這個結果。但加入金磚集團失敗的印尼，似乎把怨氣投在中國頭上，轉頭就和美國媾和，雙方同意加強軍事合作，無形中在南海問題上為北京增添了壓力。

平心而論，近年全球經濟低迷，符合金磚集團入會條件的後備國家鳳毛麟角，這為金磚擴員增加難度。但這不等於金磚組織沒事可做，大可借鑑其他國際組織的經驗，靈活採取不同方式擴員。

譬如，完全符合金磚成員資格的國家，金磚集團可以允許它成為正式成員國。具備一定條件的，則可以先列作觀察員國或者對話夥伴國。另外，金磚組織也可以考慮在轄下設機構擴員。這幾種方法可以單獨採用，也可以同時推進。