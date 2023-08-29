素有「助日代表」稱號的謝長廷，在日本排放核污水引起疑慮之際，忽然發文以溫泉為喻，表示「微量的放射性元素反而對身體有益」，顯然在幫日本洗地護航。立刻引起民眾抨擊，連民進黨都認為其發言十分不妥。

犯了眾怒之後，謝長廷還想硬拗，先是強辯自己談的是溫泉，完全沒提到核污水，跟着話鋒一轉，鬼扯：「福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，那就是要依據科學根據和國際原子能機構（IAEA）認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議，很多統派的人本來就希望把台灣香港化，要求我們要跟着中國抵制抗議，並不意外。」想要藉由統獨帶風向，減輕自己媚日的責任。

但這種詭辯毫無事實依據，首先，台灣何時對核污水有「超黨派」的共識？哪幾個政黨有對此進行商議？再來，日本排放核污水卻不敢讓其他國家進入檢驗，他的科學數據真的站得住腳嗎？IAEA雖然確實發表了報告，但也註明這並非代表IAEA同意日本將核污水排入大海，何來認定一說？更誇張的就是謝長廷說只有大陸因為政治因素在抗議，但卻完全無視南韓民間的激烈反應，日本本地農漁民的一片哀嚎，還有台灣市面上已經開始出現的搶購海鹽風潮！

事實是這幾天各地譴責日本的聲浪一波接着一波，真要說背書力挺的，只有美國政府與南韓尹錫悅，而他們之所以如此卻並非本於科學，正恰恰是謝長廷所指控的政治因素所致。抱着反核神主牌的民進黨，對日本排核污水卻不敢吭聲，連謝長廷的荒謬言論也無力約束，再讓民進黨執政下去，台灣將毫無尊嚴與是非，只能成為美日的忠犬。