娛圈單打：贏完阿Sa贏DaDa　呢個翻版唔簡單

人見人愛的蔡卓妍（阿Sa）與富三代石恆聰6年情斷，點知內情愈揭愈多，除咗C小姐被指為第三者外，性感女神陳靜（DaDa）同石恆聰都傳出有一腿！話說闊少同阿Sa拍拖之餘亦力追DaDa，出手仲好闊綽。可惜吖，任你幾正幾索都好，當有更新鮮的囡囡出現，始終都係輸！

被指為C小姐的去屆港姐季軍梁超怡認真巴閉，參選時已是頂頭大熱，被譽為翻版孫藝珍，可想而知仙氣滿瀉。佢亦不負眾望，一次過擸埋「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」，乃係四料港姐。若非生得太細粒，話唔定冠軍都攞埋。

不過唔緊要，通常港姐季軍更有前途。梁超怡未卸任已被公司力捧，又拍劇又做主持，反而冠軍林鈺洧被投閒置散，連慧妍雅集都不得其門而入。呢位翻版孫藝珍細細個已做過童星，仲同影帝梁朝偉有對手戲，簡直萬千寵愛在一身。

自從傳出佢就係C小姐後，被阿Sa粉絲鬧爆，仙氣港姐忽然變成狐狸精。奇怪嘅係，佢一直未有否認第三者傳聞，就連周日港姐競選亦以「趕入廠」為由拒絕受訪，似乎此地無銀三百両喎。

講真，話明富三代，仲生就一副官仔骨骨模樣，咁好條件，唔花心就假。就算阿Sa知名度高又善解人意，一樣冇用。至於DaDa，講身材真係冇得輸，但畢竟三十有幾，一併埋廿多歲的翻版孫藝珍身邊，又的確殘咗少少。梁超怡參選前已被指喜愛夜蒲，不時戰鬥格性感上陣，當選後則深明形象重要，聽教聽話變身乖乖女。咁醒目，話唔定同花心闊少棋逢敵手喎！