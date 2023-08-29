產評：華力谷資本市場　助力經濟翻身戰

內地財金部門近日公布一連串措施，目的是要落實「活躍資本市場」。中國作為全球第二大經濟體，資本市場發展長年滯後，對內未能有效協助企業融資支持實體經濟發展，對外也成為人民幣國際化的絆腳石。此刻設法激活資本市場，對於吸引外資、解救債務危機，推動經濟重納增長軌道，都有重大積極的意義。只是資本市場向來是一把「雙刃劍」，加大金融開放得謹而慎之，穩守不發生系統性風險的底線。

為了活躍資本市場，事隔15年後，內地宣布昨起調降股票交易印花稅，刺激滬深股市昨高開高收。當局亦宣布階段性收緊新股（IPO）節奏、融資保證金比例由100%降至80%、規範破發破淨派息比率低於30%的大股東不能減持，變相增加市場流動性的同時，減少拋售來源和「抽水」壓力，向市場展示救市信號。

目前內地經濟增長陷入失速的邊緣，內部需求疲弱，通縮叩門，須不斷加大刺激來穩增長。其實，內地企業與居民並非缺錢開飯，而是信心不足，對投資與消費態度極為審慎。要止住這種悲觀情緒蔓延，得設法盡快穩定市場信心。活躍資本市場，有助改善中國資產估值，製造財富效應，增加融資渠道，理論上對提升資產估值、協助企業和地方政府化解債務危機，刺激內部需求及支持匯率穩定，都有望帶來正面作用。

長遠而言，內地金融市場改革，不單止在於交易成本方面。除了短期設法創造有利的需求端、控制供應端外，亦得繼續優化內地資本市場投融資環境、健全資本市場綜合功能，完善金融治理體系環境，以吸引更多長期資金進駐，將資本市場做大做強，並確保可持續發展。斷不能如過去以大水漫灌來自製「牛市」，簡單講就是不能重蹈覆轍，讓2015年A股大冧市事件重演。

從大國博弈的角度來看，美元霸權正逐步褪色，更多經濟體尋求將資產、貿易、投資多元化，改變過去依賴美元單一貨幣進行國際交易活動的做法。俄烏戰爭以來，國際貿易增加使用本幣支付結算的情況，是強烈信號，雖然刻下難以挑戰美元的國際儲備貨幣地位，但這種歷史性的變化還是不能小覷。

中國要加快人民幣國際化，必得搞好金融業，能為世界資金提供另一個投資回報具能見度的資本市場平台選擇，國際貿易夥伴收到人民幣的貨款，可藉投資中國資本市場讓人民幣增值，那就更多地區願意以人民幣作為交易支付結算。人民幣資產有需求，對穩定資產價值與貨幣匯率自然事半功倍；金融服務業崛起，也能創造更多職位和產業附加值；資本市場的融資功能得到強化，地方政府可重組資產包裝融資上市，化解債務問題；企業亦可透過資本市場融資，減少對銀行貸款單一集資途徑的依賴，銀行也可藉着拓展更多元化的金融服務業務，提升資本效益，更好地服務宏觀經濟。

因此，絕不能低估今次由內地資本市場變天所牽動的一次經濟巨變，也將會成為中美貨幣戰中的關鍵一役。