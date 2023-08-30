台灣富商郭台銘宣布「獨立」參加台灣「大位」選舉，這個舉動，對已經顯示板上釘釘民進黨賴清德會贏得大選沒有任何影響。最新民調顯示，如果是四人參選的局面，賴清德的支持率為百分之四十點五六，國民黨侯友宜的支持率為百分之二十二點一六，民眾黨柯文哲的支持率為百分之二十三點一三，而郭台銘的支持率只有百分之八點九六，輸給其他參選人十幾條街。

不過，郭台銘十分自大，認為自己「獨立」參選可以「整合藍白」，可以搞一個「主流民意大聯盟」，自己有機會當「盟主」，槍挑賴清德。然而，郭台銘憑甚麼覺得自己有如此神勇之力呢？這位曾經的「台灣首富」、「霸道總裁」，其實也沒甚麼「獨門絕技」、「特異功能」，有的也不過是尋常政客的忽悠選民的吹牛之術，大開空頭支票而已。

吹牛一，藍白兩黨參選人支持度低迷，只有他郭台銘挺身而出，才能整合台灣主流民意，勝出選舉。吹牛二，自己是參選人中唯一具備經營能力的企業家，懂得財經；目前台灣經濟急速衰退，若他當選，保證明年起會計年度的經濟增長率超過一倍，他若幹4年，會讓台灣在20年內超越新加坡，成為「亞洲首富」。吹牛三，他若當選，保證為台海帶來50年和平，他會犧牲個人財產及鴻海集團在中國大陸的資產，換取北京不攻打台灣。吹牛四，當選後，他會構建完整的制度，打造最廉能政府。

凡是政客，在選舉中都會吹牛，這不奇怪，但是不能吹得過頭，吹得不講邏輯、完全不靠譜。郭台銘在民調中一向支持率最低，竟敢吹牛由他來「整合藍白」、「整合主流民意大聯盟」，要由他來當「盟主」？郭台銘表示，他幹4年就能夠讓台灣20年內超越新加坡，這是一種甚麼「邏輯關係」？不是信口開河嗎？郭台銘稱，他可以保證台海50年和平，憑甚麼？憑他和鴻海集團那點財產嗎？是講笑呢？還是一本正經的吹牛呢？抑或是對政治無知呢？