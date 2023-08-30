日本自恃有美國撐腰，無視周邊國家強烈反對，將130萬噸核污水傾倒入海。中國早已表明會禁止福島等10個高危都縣的水產進口，但在日本排污後，隨即升級至將所有日本水產全禁。中國是日本水產最大出口市場，佔其兩成份額，全禁對當地業界造成致命打擊。岸田文雄政府明顯高估自己實力，低估中國反應，現在玩大了，不知如何收科。

岸田最初還施施然要求東京電力對10個受影響都縣的水產戶作出補償，以為這樣做就能敷衍民意，兼擺出無懼中國施壓的姿態。他萬沒料到中國居然來真的，把日本全國水產都禁止，這一着顯然大出其意料之外。除了呱呱叫促請「中國根據科學做決定」，又召見中國駐日大使抗議，但愈是擺姿態，愈是顯得沒轍。

隨着內地的反日情緒升溫，除了水產受影響，不難估計影響面必會擴及其他日本產業，日本食品以至日本製造的東西，在華銷情都必受打擊。而南韓尹錫悅政府盲撐日本排核，觸發國內的怒火仍然沒有平息，日前又有數以萬計的示威者走上街頭，尹氏民望繼續插水。為了安撫國內不滿情緒，南韓政府聲稱每隔兩星期均會派員到福島東京電力監測輻射量。

網上逢中必反的黃絲不斷嘲笑內地盲目反日，跟足洋人和日本口徑，指反對沒有科學根據。其實，將如此大量的核污水傾倒入海，史無前例，將會引發甚麼後果，同買大細沒有分別，中國反對絕對有理。再說，除了中國，南韓、菲律賓以至太平洋各島國都強烈反對，只是人微言輕，沒有中國反對得這麼受矚目而已。

俄羅斯則趁機乘虛而入，積極向中國推銷水產以頂替日本市場。岸田政府再不回頭是岸，將來想奪回中國市場難矣哉！