「類參選」3個多月的郭台銘終於宣布角逐2024年大位，據聞民進黨支持者欣喜若狂，各地黨部湧入大批電話，紛紛詢問究竟要如何幫助郭台銘連署？連賴清德都喜形於色，因為台灣各界普遍認為，賴清德幾乎可以躺着當選了。郭的競選發言人黃士修卻宣稱，民進黨很怕郭台銘參選，所以處處尋求見縫插針的機會，但真的是這樣嗎？

郭台銘的優缺點都非常明顯，他是霸氣總裁、商界成功人士，有令人艷羨的鈔能力，政治人物最傷腦筋的金流問題，對他來說只是小菜一碟，也沒有一般政客的包袱。但他過去在商界與人際的關係是否能經得起考驗？還有他缺乏政界該有的口頭表達與應對能力，甚至會當場嗆媒體，也讓人疑惑他這條競選之路到底能走到何時？

就在宣布參選當天，郭台銘竟然直指「新聞業是製造業」，一旁的發言人還幫腔說「感謝所有製造業者」，這種直接得罪所有媒體的作為令人納悶，他到底想要打一場甚麼樣的選戰？而民進黨早已搜集過往富士康連續跳樓事件，鴻海內部勞資糾紛，郭台銘食言而肥筆記本，甚至郭董緋聞事件簿，還有他與大陸政商界往來紀錄等資料，就待適當時機，要打得郭台銘難以招架。

在這樣的情況下，民進黨到底為甚麼要怕郭台銘參選？我唯一能想到的理由，就是郭台銘參選會刺激延宕已久的藍白合，很可能會因此加速進程，由於郭台銘主要的票源來自討厭侯友宜的藍軍、柯粉以及中間選民，勢必嚴重威脅柯侯兩人的當選機率，這將逼迫柯侯快速整合，否則就等於拱手讓給賴清德了。「在野不整合，便宜賴清德」是郭台銘的參選口號，可若是大家都想當老大，賴清德就真的可以提前放鞭炮了。