美國海軍第7艦隊司令湯瑪斯周日喺菲律賓接受英國傳媒訪問時稱，中國喺南海嘅「侵略行徑」，包括中方海警船本月初向菲方一艘船隻使用水炮等行動，必須制止。美國好做架樑嘅本性又嚟料，湯瑪斯表示，美國與菲律賓面對南海共同挑戰時，將給予對方支持，更牙斬斬指「我的部隊在這裏出現是有原因」。

近年中美緊張關係隨着台海、南海局勢變化，衝突似乎有升溫迹象，外媒評論除咗「中國威脅論」，又不時引「修昔底德陷阱」，即崛起中嘅大國似乎注定要與當前霸主發生衝突。南海主權爭議，隨着美國介入，已然掀起風波。事實上，中菲交往，數十年來忽冷忽熱，主要視乎誰任總統。前任總統杜特爾特就親中，中菲關係非常融洽，佢執政6年從未訪問美國，亦從未掩飾對美國嘅不滿。如今之總統小馬可斯，口稱奉行「不樹敵政策」，實則愈來愈親美，與美國嘅同盟關係提質升級，自然要與中國對着幹！

天下沒有免費嘅午餐。美國要給菲方支持，一副抱打不平嘅模樣，說穿了，無非看中菲律賓嘅地理位置極為重要。菲律賓群島不僅分布範圍大，還地扼多個海峽，例如巴士海峽、民都洛海峽等。

美國點會死錯人吖！拜登老得嚟仍然有幾分清醒，佢要推行印太戰略，需要菲律賓作為重要軍事前哨基地。目前菲律賓至少已開放9個軍事基地供美軍使用，隨後將對美國開放更多基地，美國擺明希望可藉此達到將中國封鎖喺第一島鏈內嘅戰略意圖。菲律賓與中國存在南海紛爭，美菲之間先後簽署《共同防禦條約》、《加強防務合作協議》等，美國認為需要「現代化升級」，升級美菲同盟，以便美國「出師有名」，便於介入南海制衡中國！