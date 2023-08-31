正論：港府撒手不管　郵輪碼頭趕客

港官開口閉口搞旺夜市，未見任何振興招數，反一味「揼發展商心口」，以為延長商場營業時間就萬事大吉。同一副諉過別人的德性，也見於港府對待啟德郵輪碼頭。經過旅客無車搭亂象叢生後，當局雖一度安排接駁巴士接載旅客，但不久即打回原形，昨日起取消免費接駁交通，高官更將所有責任諉過碼頭營運商，一副「關人個關」的模樣。

耗資72億元興建、號稱10大基建之一的啟德郵輪碼頭，2013年啟用至今一直問題叢生。由於地理位置不便、接駁交通欠奉、商店門庭冷落，10年來每逢大型郵輪泊岸，必會發生旅客大排長龍的混亂場面。經過3年疫劫，高官更是將郵輪碼頭徹底遺忘，以致本月初久違地有郵輪訪港，一樣沒有作出任何迎客安排，同樣的混亂情況再次上演。

旅客怨聲載道，輿論狂轟猛炸，香港出醜人前，文化體育及旅遊局局長楊潤雄終於踢一踢動一動，不情不願安排接駁巴士接載旅客。可惜此舉猶如回光返照、曇花一現，楊潤雄表明不會長期介入，應由碼頭營運商自行安排接駁交通，結果昨日抵港的旅客大失預算，又要自行「尋找」交通工具離開碼頭。

試想想，香港一方面推廣「你好，香港！」，另一方面卻擺出趕客模樣，將會給予旅客甚麼樣的體驗，不言自明。難怪行會召集人大動肝火，撰文狠批楊潤雄，直指他在郵輪碼頭「甩轆」後，企圖諉過碼頭營運商，反問那麼多年來，局長、旅遊事務專員等一系列官員，究竟有甚麼貢獻？

誠然，郵輪碼頭的問題並非今天才出現，而何時有郵輪泊岸，港府亦早就知情，偏偏懶得搞好交通配套，只知跟營運商互相推莊，結果就是玩殘旅客，令香港蒙羞。

人們實在不明白，安排接駁巴士只是輕而易舉的事，若港府認為責任在營運商，而營運商表現差劣，港府大可究責，或最低限度了解營運商有何困難而予以協助，而不是將責任推卸便一了百了。何況郵輪碼頭耗費巨額公帑興建，與其搞得一塌糊塗、暴殄天物，何不「的起心肝」搞活搞旺、省靚香港旅遊招牌？

這顯然關乎官員是否有心去做的問題。可以看見，香港許多問題，皆源於港官冇心冇肺冇靈魂，做事得過且過，胡混度日。香港硬件不缺，缺的就是用心辦事的官員，偏偏回歸至今，連一個像樣一點的能吏也看不見。這就難怪，深圳、廣州以至新加坡發展一日千里，各方面都超越香港，不是人家有甚麼得天獨厚的優勢，而是人家有實幹的官員。反觀香港，官員個個光說不練，虛談廢務，終於令香港坐吃山空，競爭力跌跌不休。

最可笑是，連一個郵輪碼頭花10年時間都搞不好，現在港府又學人要搞活搞旺夜市、振興夜經濟云云。甚至乎，連內地都將股票交易稅減半，後知後覺的港產官僚才施施然成立小組研究如何增加股市流動性。香港事事落後於人，官員只知東施效顰又欠缺責任心，此城日漸衰落，豈是無因！