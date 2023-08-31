日本政府一意孤行排放核污水入海，遭到周邊國家強烈反對。就算是近來和日本走得很近的南韓，民間的抗議聲音也是不絕於耳，除了許多團體不斷舉行大規模示威集會，日前更有大學生闖進首爾的日本大使館抗議。南韓人反對福島排放核污水的種種表現，再次把韓民族的「恨」文化發揮得淋漓盡致。

恨字是中韓兩國都使用的漢字。中國人受漢語中「恨」意義的影響，經常會把南韓人的「恨」理解為「仇恨」。其實這是個誤解。韓國的「恨」在本質上並不是「仇恨」的「恨」，而是指內心長期積累悲傷、痛苦、怨恨等多種情感要素，最後形成一種鬱結的心理狀態。「恨」文化可以說是韓國人的獨特文化，和朝鮮半島的地緣位置有關。朝鮮半島位居中日兩個強國之間，即處於大陸和海洋兩股勢力的交匯點，在歷史上多次遭受外部侵略。久而遠之，韓民族也產生了哀怨的「恨」文化。

時至今日，「恨」文化對韓國人仍有很大影響。一方面，「恨」強化了韓民族的憂患意識，激發韓國人的犧牲精神，埋頭苦幹，令南韓經濟在短期內快速騰飛，躋身亞洲4小龍，成為世界主要經濟體之一。我們今天看到南韓現代化成功，其動力就是來自「恨」。這是「恨」的積極一面。但在另一方面，「恨」也有消極一面。韓國民眾在長期反抗侵略的過程中形成了剛烈性格，除了日常生活，在社會運動中也往往表現出情緒激憤和行為極端。

許多中國人很羨慕南韓民間團結一致反對福島排核，認為中國人應該學習。誠然，中國人確實要齊心阻止日本把核污染水排入海洋，但同時也要警惕和不要倣效韓國「恨」文化的負面性，起碼不能騷擾在華的日本企業和日本人。