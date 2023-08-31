台灣前衞生署長楊志良最近接連拋出驚人之語，先是在幫郭台銘造勢時說台灣家暴頻傳是因為「沒辦法修理蔡英文」，當晚又說「蔡英文才是真正的統派」，隔日上節目再聲稱，現在北京的大戰略就是希望賴清德當選，這樣就有很好的理由可以統一台灣。

事情真的是這樣嗎？大陸的確有一些人對和平統一已經感到絕望，認為台灣認同統一主張的人愈來愈少，即使是支持九二共識的國民黨，實際上走的也是所謂的「華獨」路線，並非真正想要和大陸統一。與其漫無止境地等待下去，還不如乾脆讓極獨派掌權，直接製造兩岸正面衝突，一次解決問題，避免遷延日久夜長夢多。而「台獨金孫」賴清德如果當選，就給了他們最好的理由。

但賴清德上位後真的會推動獨立嗎？答案幾乎是否定的，儘管賴清德確實比蔡英文更傾向獨派，性格也更剛愎自用，然而台灣真正的實權卻操縱在美國人手上。對美國來說，必要的時候台灣可挑釁大陸，但卻不能明目張膽地走向獨立，因為這完全不符合美國利益。所以只要有美國的牽制，無論賴清德再怎麼想獨，最後仍是動彈不得。

對大陸而言，當前台灣問題的重要性是排在中美對抗之後，大陸首要解決的是突破美國封鎖，在政治與經濟上都能提升到與美平起平坐甚至超越，在此時為了台灣問題動武，無疑會破壞整體的大戰略，除非萬不得已，北京不會往這個目標前進。其實北京深知，無論最後是誰當選，台灣仍舊是不敢統也不能獨的狀態，差別只在於兩岸是和緩還是對峙，故北京顯然採取的是冷眼旁觀，不會多加干涉。只是當北京的大戰略一旦完成，屆時台灣的談判籌碼盡失，情況恐怕就截然不同了。