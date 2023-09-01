正論：蘇拉來勢洶洶　戒備宜緊勿鬆

一場風暴一場亂，已成香江一景，最經典是2021年熱帶風暴「獅子山」襲港，8號波不掛又掛，引發全城大混亂，天文台成為眾矢之的。經一事長一智，天文台終於知恥近乎勇，今年每有風暴襲港均提前作出警示。昨日港府甚至舉行跨部門督導委員會會議，全面動員應對超強颱風「蘇拉」可能正面襲港，並宣布今日所有學校停課。

多名政府部門代表昨日舉行聯合記者會，直指蘇拉可能為香港帶來嚴重威脅，事先張揚將於今日凌晨2時至5時發出8號風球，並提早於昨晚開放臨時庇護中心，同時啟動緊急事故監察及協調中心。當局強調，當風地區如大澳、鯉魚門、杏花邨等，相關部門會做好疏散市民和善後準備工作；如道路被阻亦會盡快調派人手開通，以回復正常交通；醫管局及各紀律部隊均會額外預留及調動人員協助市民。

今次蘇拉襲港非同小可，消息指有機會掛起10號風球，預測最接近香港之際，離岸和高地風力或達颶風級別，威力與2018年「山竹」襲港足可匹敵。自風暴消息傳出後，昨日市面已出現食物搶購潮，超市貨架一掃而空，顯見市民亦沒有掉以輕心。港府終於懂得及早應對，總算是一大進步。

當然，口說未為真，遇事方能見真章，真正的考驗還未到來。過去香港每遇風暴或暴雨，總毫不例外引發極混亂場面，不僅多區大水浸，樹木以至招牌倒塌阻路更是司空見慣，更不必說不時引致人命傷亡。不僅天文台毫無作為，教育局、勞工處、屋宇署、康文署、食環署、樹木辦等部門，同樣也是敷衍塞責。最離譜是塌樹阻路可以在風暴過後數星期還未清理，不管市民怨聲載道，輿論狂轟猛炸，政府部門一樣無動於衷。現屆政府言必稱「以結果為目標」，觀乎今次應對蘇拉襲港反應甚快，似模似樣，是否說到做到，市民不無期待。

同時亦要強調，市民以至僱主也要及早做好安全準備，盡好責任。既然天文台預先示警，僱主便應與僱員作出溝通，或改為在家工作，或安排交通接送，或停工休息，最重要是人命安全第一。此外，不少人貪圖刺激，專門在颱風呼嘯之際追浪甚至出海，不僅自己有生命危險，過去更有搜救人員因此喪命，堪稱自私自利，冤哉枉也。明乎此，千萬要吸取教訓，切勿重蹈覆轍。

至於天文台過去表現不濟，往往被質疑所做決定並非以科學為依歸，而是遷就商業運作，只會在假日或半夜風球高懸，以致被網民恥笑為發展商的「力場效應」。但自從3年疫情，不少商業機構都作出在家工作安排，部分工種即使打風也可透過互聯網繼續運作，儘管打工仔未必喜歡，但無可否認此亦可減少天文台對商業影響的考慮。外界甚至建議，打風也可維持股票市場交易，不至於因為停市而造成損失，港府不妨考慮。

姑勿論如何，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。在科技新時代，天文台預測更為精準，政府服務也應與時並進，更加貼心。