日本政治是自民黨一黨專政，由於反對派無力，人民保守，自民黨憑藉都市以外的城鄉年老選民的支持，以少數的選民票數而一直掌權，變成派閥輪流執政，政策脫離群眾。2009年一度被反對派趁其醜聞取得政權，可惜適逢福島2011年的海嘯與核電站出事，民主黨政府應對不當，首相菅直人驚惶失措，失去民心，更因內部鬥爭，2012年大選便大敗下台，從此反對派一蹶不振，自民黨恢復一黨的派閥專政，日本的政治沒法有真正的改革更新。

在自民黨小泉純一郎任首相（2001年上任）起，日本政界便已開始清理親華的議員、政府官員。本來企業界是傾向親華，重視中日貿易投資合作，但上世紀90年代開始，日本經濟泡沫穿破後跟隨美國指揮的調整，包括美國資本大肆介入收購，日本企業的財閥體制因主銀行在金融危機中崩潰、倒閉，企業集團瓦解，終身僱傭制萎縮，企業的科研部門解散，原來的大企業集團處在崩析過程，陸續地趨於關閉。企業集團自顧不暇，變成依賴政府支持，便無力與自民黨的派閥抗衡，讓它們在美國鼓勵下，在經濟長期停滯的過程裏對中國採取愈來愈不友善的態度。

社會黨首相村山富市等90年代初的親華政策，隨着反對派的式微，在日本政治與社會裏逐步消失，日本變得愈來愈跟從美國仇視中國。

可惜的是，在21世紀開始以來，中國並沒有深刻地認識到日本政治的轉變，沒有採取針對性的政策去爭取日本，或至少抵銷日本隨美國右轉反華的趨勢。在中國進一步發展中，美國拉走了日本，阻止日本與中國在經濟上的合作，既打消了日本當時在經濟與產業、金融方面對美國的挑戰，也防止日中聯手發展對美國霸權的威脅。美國這樣深沉長遠的戰略成功，反而中國沉迷在加工貿易帶來的經濟高增長而毫無警覺、防範。

自民黨的派閥專政卻只維護既得經濟，沒有能力替停滯不前的經濟與愈來愈嚴重的人口危機找出破解之路，依靠內債來維持經濟運作、人民的保守和政治冷感來鞏固政權，日本的國際實力與地位還是不停地走下坡。核污水事件反映日本政府處事無能，只能偏就成本，把風險轉移，不理國際的反對，結果是更要依靠美國的政治和操縱輿論保護，國格日跌。日本政治還有變的可能嗎？