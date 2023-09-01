美國發動的對華商貿戰並不單純，是美國要把中國這個「世紀大國競爭對手」徹底打倒的國運之戰，美國對此「上綱上線」，拿國家最高戰略目標說事、拿美國國家安全說事，把中美商貿戰視為國運之戰的有機組成部分和政治工具。

美方對此毫不掩飾，敲鑼打鼓到處宣揚。美國商務部長雷蒙多在訪華前夕曾說：「我在中國不會手下留情，但我打算務實一點。」這表明美國的立場和困境，既想把對華商貿戰打出實現美國最高戰略的水平，又想通過所謂「務實一點」，減少美方的損失和不利地位。

中方則明確告訴雷蒙多，把經貿問題泛政治化、泛安全化，不僅嚴重影響兩國關係與互信，也損害兩國企業和人民，將給全球經濟帶來災難性影響；中方還明確告訴美方，中美經貿關係的本質是互利共贏。

現在中美關係之所以出現建交以來多方面的博弈、緊張、倒退，甚至「中美難免一戰」的評估愈來愈「有根有據」，就在於美方在制訂對華政策時不斷揮舞「泛政治化」、「泛安全化」的大棒，把中國的崛起和發展視為「政治敵對方」，視為對美國「安全的威脅」。中國的一舉一動、一情一事、一言半語，美方都解讀、放大成「大國競爭陷阱」，都誣為中國對美國「不懷好意」，是在挑戰美國；中國愈是好言相勸，耐心解釋，美國愈是不聽；中國愈是強調互利共贏，相向而行，美國愈是覺得中國或「心懷叵測」，或怕了美國，只要美國加大施壓，就能夠令中國讓步屈服。

其實，美國對中國的「惡想」都是它自身的投射投影。美國的資本帝國霸權，從來就是在無限貪婪、擴張、掠奪、吸血，還要瘋狂打壓他國他人的發展和反抗，而「泛政治化」、「泛安全化」成為美國行使霸權最方便的武器，只要揮舞這兩根大棒子，它就可以隨心所欲地打擊別人。有時還特能裝孫子，好像它被別人欺負了。