有人用「畏威而不懷德」這句古語形容日本，可謂恰如其分。日本人從來只畏懼強者，跟他們講道德沒有用。自從二戰嘗過美國兩顆原子彈後，小日本至今服服貼貼，在老美面前像哈巴狗似的。而對於曾遭其侵略加害的中國，日本不但沒有絲毫悔過，反而一直蔑視中國，不斷進行各種挑釁。所以，如果美國說不，日本絕對不敢將核污水排入大海，而中國不管如何反對，日本依然一意孤行，這正是典型的欺善怕惡，也是「畏威而不懷德」的體現。

最惡毒的是，日本排放核污水禍害全球，還倒打一耙惡意抹黑中國，不僅質疑中國基於地緣政治考慮才反對日本排污，還指摘中國政府和民間的反應不冷靜和不負責任，日本外務省更煞有介事召見中國駐日大使。日本搞這麼多小動作，無非想利用美西方的縱容包庇，在國際社會營造一種孤立中國的氣氛。為此，日本花費了700億日圓公關費，加上政客和媒體賣力表演，日本儼然從加害者變成受害者，而維護自身合法權益並為全球發聲的中國反被妖魔化。內地媒體形容這是人類歷史上最惡劣的一次顛倒黑白，一點也不誇張。

日本首相岸田文雄以命令式口脗要求中國立即取消水產品進口禁令，憑甚麼？他以為現在還是甲午戰爭年代嗎？有日本官員還威脅要向世貿組織投訴，那就投訴去吧，日本跟隨美國無理打壓中國，禁制新疆棉、封鎖晶片等等，這些帳中國還沒清算呢。

舊恨加新仇，中日矛盾錯綜複雜，排污之爭只是其中之一。這些年日本甘願為美國戰略利益服務，充當遏華打手，除了赤裸裸介入台灣問題，還企圖與美韓組成亞洲「小北約」。日本對中國充滿敵意，狼子野心昭然若揭，中國怎能不提防？又怎能不反制？

有人說中日關係已進入國家意志的全面較量，不是沒有道理。日本侵華之心不死，雖然不敢再明火執仗，但挑釁動作從沒間斷。以今天中國的實力，當然不怕小日本，比併國家意志不可能輸，關鍵是中國人必須自尊自重自強。台灣當局媚日舔日，這並不奇怪，島內不少人根本就是「皇民」後代。奇就奇在內地網上也出現各種媚日言論，這些人到底是何背景、有何動機，實在值得中國人深思。中國歷來不缺漢奸，當今的所謂自媒體早已被美日大規模滲透。