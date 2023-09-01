正當英國外長祁湛明訪華之際，英國國會發表一份文件，首次稱台灣為「獨立國家」，為英國首次有官方文件稱台灣為「國家」。台灣政府以至本港黃絲無不表現得十分亢奮，前者稱「多謝支持」，後者甚至形容為「歷史時刻」。何謂阿Q精神，何謂精神勝利法，這就是了。

很明顯，英國國會此舉只是擺姿態，實際上台灣仍舊不會是一個「國家」。很簡單，英國會跟北京斷交、改為跟台灣建交嗎？聯合國會承認台灣為一個獨立「國家」嗎？祁湛明此行亦一再強調「堅持一個中國政策」。一班英國政客大搞小動作，藉着打台灣牌刷存在感，注定只是鬧劇一場。

事實上，英國早於1950年承認新中國，乃是西方國家之中第一個承認新中國的國家，英國人的見風使舵、現實主義，可見一斑。

無獨有偶，這齣反華鬧劇恰恰發生在祁湛明訪華之際，國內反華勢力誓要搞得此行不歡而散，彰彰明甚。情況跟美國高官訪華十分雷同，這數月來每有白宮高層訪華，國內均會鬧出一些反華鬧劇，「間諜氣球」便是經典。結果不是令高官訪華之行被迫告吹，就是製造輿論向官員施壓，誓要他們對華擺出強硬姿態。

英國早就不是昔日的日不落帝國，由朝到晚只知跟在美國身後做爛頭蟀和應聲蟲，早就沒有獨立意志可言。在美國帶頭反華之下，英國當然要死跟，但自身經濟又不爭氣，連美國都無法跟中國脫鈎，遑論英國。至於軍力更是無法跟解放軍可比，惟有借台灣搞出一些毫無實際意義的小動作，做其跳樑小丑，以示自己並不賣中國的帳。說穿了，無非是一種精神勝利法、自我感覺良好罷了。

大英帝國淪落至此，其實很可悲也很可笑。