英國外相祁湛明幾經波折，終於在近日順利展開對中國的訪問，成為5年來首位訪華的英國外相。中英關係停滯多年，兩國靠祁湛明一次訪問中國就能全面回復至昔日關係，恐怕不太現實。但客觀而言，祁湛明這次訪華的確有助兩國關係止跌回穩。

回顧新中國成立後中英關係的變遷，可以看出英國的外交政策既有美國的影響，也有很務實、靈活的現實主義特點，例如英國是最早承認新中國的西方大國之一；2015年，英國又不顧美國的反對，在西方國家中率先加入亞投行，以及與北京達成共識，一起構建全面戰略夥伴關係。

可惜美國特朗普政府上台後對華採取強硬政策，英國也緊隨美國施壓中國。後來香港發生反修例風波，英國作為香港曾經的宗主國，在國內外的壓力下進一步對華強硬，承擔起對香港的所謂「道德責任」，令中英兩國的「黃金時代」宣告結束。

然而，和美國外交強烈的理想主義色彩相比，英國的外交主軸仍是維護自身利益。中英關係在北京推出《港區國安法》後跌入谷底，英國不顧中方反對，讓持有BNO護照的港人在英居留5年後申請公民身份。該項政策表面上是支持港人，實際上卻是要為英國吸納大量新資金。英國基於利益的外交手段，給人留下了深刻印象。

近年西方國家紛紛加入美國的圍堵中國陣營，但由於國家利益不同，在對華政策上並非鐵板一塊，如新西蘭就沒有加入「五眼聯盟」涉港的聯合聲明。英國經濟處境堪虞，明年甚至有可能出現收縮，與中國保持接觸，加強經貿往來，在眼下最符合英國利益。北京應針對英國務實主義的外交特點，以更靈活的態度來處理中英關係，進而打破美國的圍堵。