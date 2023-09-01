郭台銘陣營近日流出一份所謂的「內參」民調，企圖證明自己已勝過侯友宜，郭台銘與柯文哲聯手才是唯一能打敗賴清德的組合，這令人想起日本首相岸田文雄也想用國際原子能機構的一紙報告，就想要說服世人日本排放核污水沒有疑慮的做法。

內參民調到底怎麼做出來的？外人無從得知，所以儘管各政黨或個人都會有內參民調，但除了自己參考，很難以此作為依據要求別人相信。這也就是在民調滿天飛當中，只有固定且長期製作的民調，才比較有參考價值。同樣的，國際原子能機構的報告，不僅開宗明義便已說明不能作為核污水是否應該排放的依據，且明明已做過多次檢驗，卻並未全部公布，自然也就難以讓周邊國家信服。

對於日本，中國並非沒有釋出善意，之前便開放赴日旅遊限制，還讓日本公明黨到大陸訪問，顯然希望緩和彼此關係，增加協商調解的空間。但是岸田仗着美國的支持，並不領情，而是悍然宣布排放核污水，沒有為中國的反應留下空間。郭台銘又何嘗不是如此？明明柯文哲與侯友宜之前不斷拋出橄欖枝，但郭就是態度反覆吃盡豆腐，等到自己民調不斷下挫，才急忙宣布參選，以為自己的關鍵少數力量能迫使柯侯妥協，繼續圓他的總統大夢。

現在岸田面對中韓的反彈，才慌慌張張地說要盡力溝通，但時機已過，除非日本願意暫停排放核污水，否則溝通基礎從何而來？而郭台銘說話不算話，今天答應明天忘記的惡劣態度，也讓柯侯幾乎放棄與郭協商，因為郭台銘根本不想溝通，只想強迫別人接受。核污水事件必將讓日本水產相關經濟活動受到沉重打擊，至於郭台銘的總統夢，還年輕的他不妨4年後再說吧！