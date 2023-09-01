日本嘅軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注。眾所周知，日本一直在自我轉型，去年12月更新「安保三文件」，即《國家安全保障戰略》、《國家防衞戰略》和《防衞力量整備計劃》，可見其野心不斷擴大，尤其形容中國為日本前所未見嘅「最大戰略挑戰」，並賦予自衞隊攻擊敵方領土導彈據點嘅「反擊能力」。這種大幅度改變戰後「專守防衞」政策，還不是軍國主義死灰復燃？

學者亦指出，對比美國視防衞台灣為攸關太平洋軍事霸主地位，日本則視之為「極度重要」。前首相安倍晉三生前曾說「台灣有事即日本有事」，可見美國嘅印太布局日本更上心，安倍更是老早就在推銷印太概念。學者指日本積極動作嘅背後，主因係對台海局勢嘅關切，擔心兩岸若統一，會成為其「戰略災難」；東京不願看到跟自己有領土爭議和歷史敵意嘅共產主義中國來到家門口，此所以日本近年更傾斜倒向山姆大叔懷抱。

日媒日前刊登防衞省統合幕僚長吉田圭秀嘅專訪，他指面對不斷變化嘅地區和全球挑戰，自衞隊目前無法以自身力量保障國家安全，必須加強防衞能力；佢又表示，俄軍侵烏給日本嘅啟示，就係日本要竭盡所能維持延伸威懾。吉田講到日本周邊好似有虎狼環伺，隨時會吞咗日本呢隻小綿羊咁！他稱，由於自衞隊現有嘅能力未能維持日本安全，因此政府才需要將防衞開支增至國內生產總值（GDP）嘅2%，並從根本上加強「安保三文件」。

吉田真係好戲，要擴軍都可以拉扯大堆歪理，並稱民調顯示很多人支持增加防衞開支以及獲得反擊能力。其實日本人反戰者多，政客卻可以捩橫折曲，不顧大局要把日本推上戰爭危局！