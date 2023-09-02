正論：蘇拉怒襲香江　愈夜考驗愈多

超強颱風「蘇拉」怒襲香江，港府嚴陣以待。昨日日間天氣仍未轉壞，多區無風無雨，不少市民偷得浮生半日閒，湧到商場逛街甚至到岸邊睇浪，然而到了傍晚則換了另一番光景，天氣急轉直下，狂風暴雨大作，對政府應變能力的考驗終於開始。

天文台於昨日凌晨2時40分發出8號西北烈風或暴風信號，隨着蘇拉進一步逼近本港，風力在下午陡然增強，及至傍晚6時許天文台改發9號烈風或暴風風力增強信號，為事隔逾3年再掛9號波。天文台其後在8時許改發10號颶風信號，即使安坐家中，緊關門窗，市民依然聽到狂風呼嘯，非常駭人。蘇拉撕破日間溫文假面具，露出猙獰真面目，愈夜愈危險。

從政府飛行服務隊拍得的照片可見，蘇拉結構緊密，風眼清晰，發展成熟，威力非同小可。今次政府算是及早應對，公布停課及其他臨時安排，當風及水浸地區亦有加派紀律部隊人員協助居民疏散，機管局於昨日下午約3時停止所有航班升降，一切以安全為大前提。如此種種，均值得予以肯定。

惟人算不如天算，隨着入夜後風力極速增強，天氣轉趨惡劣，大樹倒塌、冧棚架、冧招牌、冧石屎、商廈以至住宅爆玻璃等等，肯定大量發生，沿岸地區海水倒灌，亦必然有大量民居、商舖以至汽車受災。

最令人擔心的是，港府半夜應變能力向來薄弱，高官固然掛住夢會周公，前線人員也是調動乏力，前朝林鄭政府任內多次風災，包括「山竹」襲港期間，基本上陷入無政府狀態，弄得香港滿目瘡痍，市民翌日還要涉險返工，怨聲載道。現屆政府擺出有為姿態，明顯要一洗前朝頹風，是否說到做到，半夜才見真章。唯一令人稍感安慰的是，蘇拉最接近本港之際，即昨日午夜至今日凌晨，並非最大潮之時，或有望減輕災情和損失。

事有湊巧的是，蘇拉在9月1日襲港，而61年前的同一天，即1962年9月1日，被形容為本港史上破壞力最驚人的颱風「溫黛」同樣正面吹襲本港。當年天文台掛起10號風球，風暴共造成183人死亡、388人受傷和108人失蹤，7萬多人無家可歸。隨着社會不斷發展，科技不斷進步，近年打風已不會造成如此嚴重傷亡，但大自然力量驚人，不以人的意志為轉移，一旦掉以輕心，隨時會帶來無法挽回的後果。

香港被譽為福地，經歷過不少風雨，最後皆安然度過。今次蘇拉襲港，可算是現屆政府面對最大的天災考驗，加強應變和動員能力的同時，市民也要保持警惕，切勿追風逐浪以身犯險。有些人見日間天氣穩定，便埋怨天文台掛8號波小題大做、「冇料到」。其實，天氣瞬息萬變，極端情況愈來愈普遍，小心方能駛得萬年船，何況「冇料到」意味香港安全，那才是最大福氣。

風如拔山怒，雨如決河傾；屋漏不可支，窗戶俱有聲。但願我城有驚無險，所有人安然度過風雨交加的一夜，迎來雨過天青新一天！