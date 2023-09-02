娛圈單打：新歡傳出有性病　飢不擇食會攞命

前華姐冠軍葉璇轉戰內地後新聞多多，一時被指發福兼髮線後移，一時又疑似神情有異語無倫次，總之都係負面消息居多。話口未完，呢位前華姐又有驚人傳聞，被指暗撻內地CEO，本來有緋聞並非壞事，偏偏男方醜聞多多，最爆係被前妻指控染有性病，問你死未！

話說葉璇自2019年與內地男友「小默先生」結束4年情後，感情一直冇着落，近年更是放飛自我，不修邊幅，樣貌身材同全盛期完全冇得揮。不過有賭未為輸，她最近頻頻在社交網放閃，既Po出神秘男子背影，又不時大晒收到大大紮玫瑰，疑似蜜運中。

直到日前佢終於公開「另一半」身份，晒出同58歲內地企業家李國慶頭貼頭合照，二人更被指早於上月初就孖住打邊爐，葉璇全程嬌聲嗲氣。究竟係為咗直播帶貨做宣傳，定係乾柴烈火一撻即着，目前仲未有肯定答案。之但係，網民就唔多睇好，直指男方個底好花。唔止一朝發達即拋棄糟糠之妻，離婚之餘，仲同前妻合資公司爆出奪權糾紛，前妻甚至爆料，話前夫係同性戀者兼患有梅毒，而且曾出言威脅殺妻。噢，我的媽呀，係真唔係呀？想嚇死寶寶咩！

究竟葉璇係咪愛錯「恐怖情人」，網民都好擔心，提醒佢千祈咪飢不擇食。即係咁，葉璇都唔係第一日出道，照計食鹽多過你食米，睇人眼光唔會太差。何況前妻同男方反目成仇，所講未必100%真。但又不能否認，女人來到40多歲年紀，若身邊無郎，的確好容易芳心寂寞。點都好，最緊要帶眼識人，否則一失足成千古恨就慘嘞！