世界視線：印度地位在提升　欲待時日蛙變牛

美國智庫蘭德公司的高級國家防衞安全分析員格羅斯曼（Derek Grossman）主力研究印太地區安全事務，特別是有關中國與越南、印度、巴基斯坦以及台灣、日本、南韓關係，他最近發表不少研究，強調美國要拉攏印度來完成印太的防衞安全。

美國智庫人物看上印度，是希望印度在南亞可發揮控制印度洋的中國運輸通道及制約中國軍艦往來，在邊境給予中國壓力，最近印度還商議提供給越南武器，以加強它在東南亞的影響力。

印度2023年國內生產總值（GDP）約為3.75兆美元，人均GDP2,600美元，估計經濟年增長率是7%，宣稱自己經濟體積已超過英國，是世界第五大經濟體。對比下第一位的美國是26.8兆美元，人均8萬美元，年增長率是1.6%；第二位的中國是19.7兆美元，人均是1.37萬美元，年增長率是5.2%；第三位日本是4.4兆美元，人均是3.54萬美元；第四位德國是4.3兆美元，人均5.14萬美元。

但其實以中印兩個14億人口大國人均GDP計算，都差美、日、德多倍。而比較中印兩國，1984及1985年中印經濟幾乎等量，但時至今日，中國經濟體積及人均GDP都是印度的5倍多；中國是世界最大貿易國及最強基建國；在武器生產方面，中國也有自己的獨立生產體系，而印度重要的武器、軍機及軍艦，大部分靠入口，獨立研發生產力差。加上中國一帶一路發展迅速，人民幣的國際化及在國與國交易也遠比印度盧比受歡迎，俄羅斯最近和印度交易也不再接受盧比，而要改用人民幣。中、印的國力真是不可同日而語。

印度最近聲言自己有資格做「全球南方」國家的代言人，但有政治分析家嘲笑，印度的影響力只有在南亞對孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾和不丹，當然還有死敵巴基斯坦，它憑甚麼可以代表非洲及拉美國家？不少政治分析家甚至認為，印度是金磚體系中脆弱的一環，因為雖然印度可耕作土地比例非常高，但在自然資源方面，它遠比不上俄羅斯、中國、巴西及南非。美國如今是在鼓勵企業和中國脫鈎，投資印度生產低端消費品，不過由原料、生產設備到運輸，都存在瓶頸。印度當然想追趕中國，但青蛙鼓爆肚也變不了牛，到本世紀末都難以實現！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻