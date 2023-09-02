烏克蘭用無人機廣泛地攻擊俄羅斯西部地區，襲擊機場，炸毀戰機與運輸機，顯示出在美國的支持下，俄羅斯的空防不足以防範偷襲。烏克蘭用無人機而非導彈，一是導彈昂貴，北約供應有限。二是導彈發射機動性低下，不像無人機那樣可以流動地容易發射。特別是自殺型的無人機，成本低，體積小，俄羅斯空防不易察覺。

近期烏軍無人機偷襲屢屢成功，相信美國與北約會源源不絕供應無人機，以此作為偷襲俄羅斯境內主要目標的手段。縱使大多為俄空防擊落，少數突破成功，已造成俄羅斯社會重大的困擾。俄羅斯的反應還是狂轟濫炸，可能會尋找機會對烏克蘭軍政首腦實施斬首行動，但當然會放過總統澤連斯基以避免國際輿論攻擊，然而政治與軍事作用似不大，除非俄羅斯全然毀掉北約陸路供應烏克蘭的運輸通道。

可是，若俄羅斯仍是希望給和談留有餘地，便束手無策了。無人機空襲俄羅斯境內便是北約成功開闢的第二戰場。不過，雖然政治作用（國際和針對俄羅斯國內）大，卻不會產生對戰事的大影響，除非烏克蘭進一步轟炸俄羅斯的城市，即便會激怒俄羅斯作毀滅性的反擊，但相信美國與北約會約束澤連斯基政權的行動。

無人機與無人艇的成功，應是烏克蘭戰爭改變今後戰爭方式的重大啟示。現時無人機、無人艇的規模和殺傷力還有限，但大有提升的能力。可能至少將會成為未來戰爭的一個重要部分，亦會因不同的戰術創新而扭轉戰場上傳統的強弱之勢。

剛剛匈牙利總理在接受媒體訪問時，警告俄羅斯黑海到巴爾幹半島的天然氣管道（南溪與土耳其溪）若受破壞，便會開啟戰爭，匈牙利與塞爾維亞都不會善罷。他的警告是在國際已確認德俄北溪管道是美國同意烏克蘭炸破以絕俄德的合作和對歐洲的天然氣供應。南溪是現時俄羅斯天然氣供應歐洲唯一的通道，去年已傳烏克蘭企圖破壞。今次匈牙利的警告，可能便是因美烏企圖進一步斷絕俄對歐天然氣供應，另外是今冬預期寒冷，提早以此來製造歐洲的能源危機，讓美國可以再大賺歐洲能源的錢。

匈牙利與塞爾維亞現依靠俄羅斯的廉價天然氣，斷了來源，亦會變成美國借勢脅迫兩國，報復它們在對俄政策上不願跟從的行為。若美國真讓烏克蘭破壞南溪管道，烏戰當會進一步惡化和擴大。