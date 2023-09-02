近期中國經濟面臨考驗，這是事實，但是普天之下，沒有問題的地方不多。2023年上半年過去了，世界各國的經濟成績表紛紛出籠。不少反華評論者大肆渲染，說美西方憑實力、地位向中國說話，推出的制裁措施一浪接一浪，使中國出口業疲弱、投資者卻步，昔日的競爭優勢，早已不復存在。實際上確是如此嗎？人們總是說中國大陸的生意都給越南、印度、南韓、新加坡以及台灣搶去了，但總結今年上半年，新加坡國民生產總值（GDP）的增長是0.5%，南韓是0.9%，越南是3.7%，台灣更出現倒退，GDP負增長0.98%。這些地區都比中國大陸遜色，中國上半年的GDP增幅達5.5%。

在各主要競爭對手當中，唯獨印度的GDP增長能勝過中國，該國今年頭兩季的增幅達6.95%，比中國高出超過1.4%，但正如本欄早前所說，印度的經濟體量還未及中國的五分之一，兩者的可比性不大。況且，我國近期的經濟表現即使不如印度，卻仍比全球絕大部分地區優秀，反華論者犯不着如此焦急，要來唱衰中國。

上述大部分地區，今年上半年的經濟表現都不如預期，究其原因，卻不是因為哪一國遭到西方制裁，又或是誰給誰搶走了生意。歸根究柢，是緣於以美國為首的西方世界，正面臨經濟困境，當地消費力疲弱，對亞洲的商品需求大幅度減少。如今不少東亞地區的出口大國，都大嘆接訂單困難，很多人只是說，中國的出口廠商正在叫救命，殊不知中國的情況已經比好些地區為佳。

前瞻今年下半年，相信整個亞洲的出口業仍然疲弱。不過，我還是那句老話，要在「矮仔之中揀高佬」，中國廠商肯定仍然是屬於高個子。