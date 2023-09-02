日本農林水產大臣野村哲郎日前回應福島核問題時，用上了「核污染水」的說法，而非日本官方避重就輕的「核處理水」之說，結果引發日本朝野不滿，更指相關言論是為中方全面暫停進口日本水產提供「彈藥」。日本人掩耳盜鈴，莫此為甚。

作為岸田文雄政府中人，而且身居農林水產大臣之位，沒有按官方用語，統一口徑，的確難免招人話柄，也可能糟蹋了岸田日前示範食海產的心機，形成反宣傳效應。再者，給在野人物逮到了難能之機，當然大肆炒作，所謂要求野村引咎辭職，又揚言會在下周的國會會議追究責任，其實無非以此作為藉口，真正想要劍指的，是管理無能的岸田。因此，野村「失言」確是極不理想的失誤。

然而玫瑰不叫玫瑰，依舊芬芳，但核污染水即使進行了所謂的處理程序，難道你會將之當作滋補老火湯，二話不說便仰頭一飲而盡？著名作家奧威爾在《1984》中提出「新語」之說，是指當權單位為削弱人們能使用不同方式及語句表達意見的能力，於是製作出來的一套話語。有「核污染水」不叫，偏要喚作「核處理水」，是不是「新語」的一種呢？

「核處理水」極易被簡化成「處理水」，讓人不知所云。皆因拿「處理水」來形容已經過濾、蒸餾甚至煮沸了的水，均不為過，反而水中含有核元素的這一重點，卻被淡化了。日本不但懶理國內外反對聲音，自私地要「有輻同享」，執意排放核污水，更要借機燒上中國一疊，彷彿用上有碗話碗的「核污水」一詞，就是罪大惡極，反而用上藏頭露尾的「核處理水」，才是反映事實。

難為有部分走佬黃絲KOL也高叫着「處理水」，可謂有眼無珠。似乎需要處理、修理的，不僅是那些核污水，還有那些壞掉了的人腦。