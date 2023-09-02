郭台銘宣布參選，聲稱要整合在野團結打敗賴清德，然而無論是柯文哲或侯友宜，似乎都對郭的提議產生抗拒，侯陣營的連勝文抱怨郭台銘就是要「郭上侯下」讓事情沒得談，柯文哲方面甚至以「霸王硬上弓」形容郭如同「恐怖情人」，這到底是怎麼回事？

據了解，郭台銘對藍白其實都給予一模一樣的三個「條件」，那就是：一、先讓大哥做4年，4年後再讓你接手。二、同意第一點那就要錢有錢、要人有人，包括立委在內全力支援。三、不同意的話就參選到底，大家魚死網破，便宜賴清德。若真如傳聞中說的如此，那郭台銘可能開出了一個藍白都幾乎不可能接受的選擇。

柯文哲參選有兩個目的，一個是自己當選掌權，另一個是拉抬民眾黨的聲勢，讓民眾黨至少上8席不分區立委，能在立法院有更大影響力。一旦柯文哲放棄參選或改當副手，民眾黨支持者中恐怕有一大半會拒絕投票甚至轉投賴清德，最終導致民眾黨泡沫化。而侯友宜這邊，他固然可以退回去繼續當新北市長，可是眾多參選立委的小雞要怎麼辦？再度臨陣換將，黨主席朱立倫是否該下台負責？好不容易漸漸平息的黨內紛爭很可能又再度擴大，最後導致國民黨選情崩盤。

在兩黨先天的限制下，要同意郭的條件本就極難，更糟糕的是，郭最吸引人的鈔能力，似乎也慢慢失去效果。因為坊間也傳出，郭承諾要給予地方派系的大筆金援，到現在都還是只聞樓梯響、不見人下來，長期等待讓地方派系逐漸失去信心，所以郭宣布參選時，這些要角竟一個都沒有出現。總而言之，誠信已成為郭的破口，在無法產生信賴感的情況下，郭想要整合可說是毫無希望。