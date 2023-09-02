港府為了振興夜經濟，開行輿論要搞活夜市，特首揚言中秋節前後便要起動，誓要搞旺個場延續到新年。其實春江水寒鴨先知，經濟好不好，看發展商取態便知一二。最近一幅位於荃灣油柑頭供首置人士購買的住宅地皮招標，結果一如所料流標收場。一葉知秋，連一直唱好本港經濟的發展商都拒絕入市，夜市能否搞得起還是其次，整個經濟市道低沉，市民對前景失去信心，才是最大問題。

該幅地皮因為地價標金未達政府底價而流標，已是今年第二個流標項目，亦是去年至今第4幅流標地皮。港府一直倚重賣地作為庫房主要收入，惟今個財政年度頭5個月的賣地收入只有33.8億元，僅及港府預計的全年目標850億元的不足4%，現在又有地皮流標，反映下半年市道更差，要追落後已是不可能的任務，庫房收入無以為繼寫在牆上。

事實上，發展商向來無寶不落，只要有利可圖，跟港府合力唱好樓市已是指定動作。然而，從一幅又一幅地皮流標可見，發展商取態轉變，熱情不再，有發展商甚至悲觀表明，在高息環境底下，若港府沒有措施救市，今年下半年經濟將非常低沉。再說，該幅油柑頭地皮僅有一間發展商入標，而且並非傳統大型發展商。最後港府只能將該幅地皮交由房協接手，財政能否負擔實在成疑。

發展局局長甯漢豪對地皮流標一味耍官腔，聲言地皮能否成功賣出涉及多種因素，除要符合政府底價，亦包括發展商對地皮的興趣、發展前景，以及其自身投資策略等，不應因地皮流標而指摘政府不肯降地價云云，聽得人呵欠連連。誠然，港府不應賤賣土地，但現在最大的問題是，香港樓市根本沒有利好因素，發展商看淡後市，認為未來地價只會再跌，現在當然不會接手，以免做蝕本生意。近日有大型發展商以七折震撼價開售新盤，二手樓市場即時應聲再插水，本港未來樓市走向如何，還用問嗎？

偏偏港府一直不肯「撤辣」，亦提不出其他措施救市。發展商取態轉趨保守，有樓的業主則身家不斷縮水，試問如此環境，市民怎可能有心情和預算大手筆消費？港官只知人云亦云，眼見深圳、廣州的夜經濟搞得風生水起便決定照跟，根本就是與民情脫節。

必須指出，目前港府財政儲備只有約8,000億元，卻同時推出造價達6,000億元的人工島計劃和造價「億億聲」的北部都會區計劃，試問錢從何來？港府聲言將發債融資，但債始終要還，而且這是先使未來錢，發債所得絕非等同收入，而大型基建延誤超支已成常態，香港財政會否難以持續，令經濟雪上加霜，怎能不令人憂心忡忡？

目前樓市下行，炒風已然絕迹，根本沒有必要讓壓抑樓市的「辣招」維持下去。可惜港官一味抱殘守缺，個個抱着少做少錯、不做不錯、拒絕孭飛的心態做事，無人會為香港長遠大局着想。