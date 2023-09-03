中美國運之戰中，最令人揪心的是會否發生軍事衝突乃至戰爭。這方面的博弈一直在升溫，形成了台海和南海兩個火藥桶。偏偏在這個時刻，中美的軍事溝通對話交流機制發生了問題，這種情況加深了中美軍事衝突的危險性和神秘感，這種情況在香格里拉安全會議上達到高峰，兩國防長唇槍舌劍、互相指摘，事情愈鬧愈僵，軍事交流對話益加渺茫。這段期間，中美在台海、南海的針鋒相對也愈來愈頻密升級，都在展現強硬、展現無懼衝突乃至戰爭。

然而，就在表面「硬剛」的時候，中國國防部發言人吳謙日前公布，中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零8月12日至18日率團到斐濟出席印太國防軍司令會議，與美國印太司令部司令阿奎利諾會面，惟雙方都沒有透露會面詳情、談了甚麼，都一如既往的講「官話」。徐起零表示，中國軍隊始終致力於維護地區和平穩定，提議地區國家軍隊加強溝通合作。吳謙說，中美軍事交往並非中斷，雙方通過軍事外交渠道保持坦誠、有效的溝通。阿奎利諾則表示，美方承認美中關係存在競爭，但「我們不想（與中國）有一個會引致衝突的關係」。

中美「軍頭」在斐濟印太會議上會面，並進行了溝通交流，顯示兩國軍事關係比在香格里拉安全會議時有改善。然而，這個改善應是十分有限和表面。在這個問題上，美國的算盤是一邊用軍事挑釁、軍事動作向中國施壓，一邊又想建立所謂「護欄」保障美軍的行動利益不受中方反制；在這些問題上，美國的態度是自己想怎麼玩就怎麼玩，這是美方想溝通對話交流的原因，也是它試圖掌握主動權的手段。

美國那麼在意溝通交流、建立「護欄」，是因為現在中國軍力足以在各方面、各層面具備各種手段反制美軍的任何挑釁及動作，並能造成令其膽寒的威懾、阻嚇、逼退。面對這種形勢，美國怕，中國不怕；美國想要「護欄」，中國「無所謂」，主動權在中國手裏！