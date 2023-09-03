木秀於林，風必摧之。數十年來，凡是對美國構成競爭威脅的外國龍頭科技企業，無不受到華府無情打壓，也無不被壓垮或肢解，日本東芝如是，法國阿爾斯通亦如是。近年輪到中國華為被惡意針對，惟不同的是，這次不管美國如何動用國家力量，並威逼所有盟友一起參與圍剿，都無法令華為屈服，反而激發無窮鬥志，愈鬥愈勇。近日華為首款等同5G效能的手機橫空出世，一登場即受到消費者熱烈追捧，意味着美國的圍追堵截徹底失敗。美國舉全國及盟友之力也無法壓垮一間中國民營企業，這在過去是不可想像的，可見今天的美國並不是許多人所吹噓的那麼強大。

最有趣的是，華為選擇在美國商務部長雷蒙多訪華期間推出新手機，這是巧合嗎？雷蒙多一向被視為反華急先鋒，打擊華為更是不遺餘力，這次被狠狠打臉，真是情何以堪。有人開玩笑說，雷蒙多坐了十多個小時飛機來中國，沒想到竟是給華為手機做形象「代言」，而且沒有代言費，心中的鬱悶可想而知。難怪她酸溜溜地表示，中國愈來愈不適合投資。是嗎？首先歐盟商會就表示不認同，相信許多美國企業也不認同，否則那班科企巨頭不會爭相訪華拓商機。

當然，華為要徹底解決卡脖子的問題，也許還有漫長的路要走，正如中國要成為真正科技強國還需加倍努力一樣。但無論如何，作為一家百分百的民族企業，華為奮鬥不息的經驗告訴中國人，必須堅持走自己的道路，發展自己的模式，而不能將自己的命運和前途交給別人，尤其不能寄望美國高抬貴手。美國為了維護自身霸權，連親密盟友也不放過，日本東芝和法國阿爾斯通尚且遭其毒手，何況是中國企業。

早在多年前，華為創辦人任正非就指出，將來全世界晶片過剩時，會有人求着我們購買。這不是狂妄自大，而是自尊自信，在華為受到美國極限打壓、處境最艱難的時候能夠保持這種信心，實在難能可貴，而國人最需要的就是這種精神。如今的事實證明，任正非的預言正逐漸實現，美國的極限打壓終將成為一場笑話。

「大雪壓青松，青松挺且直。要知松高潔，待到雪化時。」美國對中國的遏制不會停止，甚至還會更加激烈，但有危就有機，華為尚且壓不垮，何況是整個國家，國人應該有此自信。