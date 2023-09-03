很多人擔心中國走回頭路，會推動「國進民退」，扼殺正在茁壯成長的私營企業。上述憂慮真不知從何而來，更完全違背事實，我勸這些造謠生事者，可以休矣。

近年能夠在世界打出名堂的中國產品，幾乎全是出自民營企業，例如華為的5G建設、寧德時代的車用電池、比亞迪電動車、大疆無人機、TikTok影音平台，以至在近月，就連網購平台拼多多的海外版App，也是大受歡迎，引來歐美民眾爭相下載。內地的國營企業反倒顯得低調，除基建行業外，很少大規模在海外開疆拓土。時至今日，大疆、比亞迪、TikTok等中國品牌，讓不少華人常掛口邊，亦引以為傲。若說北京正致力於搞「國進民退」，試問這些企業又何退之有？

遠的不說，單數近月，中國企業就推出兩種產品，在世界市場上堪稱具革命意義，將一眾同類型的外國企業甩在後頭。這兩種產品都是出自民營公司，第一種是寧德時代生產的「神行超充電池」，只需10分鐘就充滿電力，讓電動車可以行走400公里，如此高超的技術，就連美國特斯拉公司也無法企及；第二種便是華為剛推出的高端智能手機。

華為新手機被譽為技術高得「捅破天」，因為這是全球第一款民用手機，可以直接連通天上衞星、撥打衞星電話。在茫茫大海之上，或者深山老林之中，一般的電訊網絡未能覆蓋，用手機便無法對外通話。然而這個問題已給華為解決了，該公司的新手機，可以透過北斗衞星撥打電話。這項技術可謂執世界牛耳，是電訊業由5G走向6G的里程碑。上述例子，足見中國的民營企業非但沒有被打壓，反而在國家的大力支持下，正不斷挑戰世界高峰。