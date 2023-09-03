英國國會下議院外交事務委員會發表報告，呼籲美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）應把日本與南韓納入其中，共同開發先進的防禦技術；此外，報告亦認為英國應尋求加入由美國、日本、澳洲與印度組成的「四方安全對話」（Quad）。英國國力雖已今非昔比，但竟然扮起美國的推銷員，幹起踢人入會與懇求准予埋堆的勾當，實在令人對「日已落」的處境不絕搖頭。

與其說AUKUS是美國企圖以之來對抗中國威脅的一個組織，倒不如說其實是另有所圖。美國軍事新聞網「防務一號」曾指AUKUS是由兩大支柱組成，分別是向澳洲提供核動力攻擊潛艇，以及推動先進能力技術項目，加快人工智能、量子、先進網絡能力、高超音速能力與電子戰等關鍵技術的協同發展，並將其應用於軍事。白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾，早前在美國智庫戰略與國際研究中心一場會議上表示，華盛頓正與多個國家討論參與AUKUS的「第二支柱」。如今英國代美出頭加把嘴，點名說要將日本與南韓踢入會，為的也是「第二支柱」之謀。

日本右翼傳媒去年曾經放風，指美國、英國及澳洲於非正式的場合上向日方發出邀請，希望日本能加入AUKUS，雖然日本政府否認，惟英國人如今不惜將之列入報告，欲踢日本入會之心已是無遮無掩。日本之所以被看上了，全因日方在高超音速武器、電子戰、人工智能及量子技術等領域上，有着令盎格魯撒克遜人口水直流的技術；南韓被盯上亦是此一原因。

英國政棍認為應該加入Quad，這反映「日已落」近年愈發不安。雖然英國究竟可以撈到幾多印太油水，頗成疑問，但若然成功加入，必然會像在AUKUS般，重拾久違的「二哥」感覺。