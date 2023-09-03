世界變得愈來愈不確定，皆因政客多好戰！英國國防大臣華禮仕辭職，佢喺辭呈信中都不忘警告全球於未來10年愈趨不穩，促請政府切勿削減軍費；而新防相夏博思重申支持烏克蘭！俄烏戰事仍然膠着，烏克蘭喺西方國家源源不絕援助下，今年6月初對俄羅斯展開反攻行動，外界質疑攻勢緩慢及戰果不多。烏克蘭外交部長庫萊巴竟然老羞成怒，斥責批評者「向烏軍士兵臉上吐痰」，並要求批評者「收聲」！

烏克蘭死要面子，打不過俄軍又死雞撐飯蓋，更秉承「丐幫幫主」澤連斯基嘅厚顏，貪得無厭，一味伸手！澤連斯基手下無「弱將」，跟得佢嘅面皮也不會薄，庫萊巴又獅子開大口，要求操作F16戰機嘅歐盟成員國，與荷蘭、丹麥、挪威一起向烏國援助呢款第4代戰機！庫萊巴果然有吉士，當正自己係上帝，說要光就有光！阿哥，依家係你求人唔係人欠你吖，咪乜都當老奉至得㗎！

呢！美國喺最新一輪軍事援助中，承諾向烏克蘭提供AIM9M空對空導彈。美媒報道，烏克蘭空軍米格29戰機及蘇27戰機可能掛載呢款導彈，用於擊落俄羅斯無人機。而面對快速消耗R73空對空導彈庫存嘅情況，烏克蘭只能夠生產導彈嘅熱導引尋標器，但無法製造彈體，是以未能大量製造導彈。

報道又指，若烏國不想等待接收F16戰機後才配搭AIM9M空對空導彈，便需要與米格29及蘇27戰機整合，但美國未公布何時向烏國交付這款導彈。都話求人始終存在變數，何況「長貧難顧」？意大利前陸軍上將貝托里尼已指出，戰爭本應更早停止，俄羅斯仍喺人力及火力佔優；依家匈牙利總理又說烏克蘭不會戰勝俄羅斯，唔通咁多巧合？烏軍還是向現實低頭吧，一味伸手求援輸得更冇尊嚴！