近日繼續參與立法會聯同勞福局到內地大灣區城市考察安老設施訪問團，透過廣州佛山的考察和接觸長居於內地的香港長者，令我有不少新啟發，對於香港長者選擇內地安老，有更多可能性。

一直以來，香港長者到內地安老，主要有兩個令人卻步的問題，一是醫療問題，二是福利可攜性問題。現有政策雖然已有一定進步，但要讓北上安老成為較普遍的選擇，讓長者可以有更好的安老環境，政策仍有不少需要改善的地方。

先說醫療問題。內地的醫療水平如何？考察期間我們在安老院遇到一位退休香港醫生，他的意見很有參考價值。他指出，在內地三甲醫院，醫療水平與香港已沒有本質上的差異，他亦非常滿意在內地的生活。醫療費方面，現時長居內地的港人及持有居民證者，可購買內地的城鄉居民醫療保險，買了醫保後，大部分醫療開支可透過醫保支付，自行承擔的部分一般人都可以承擔。醫保在不同城市收費有差異，以佛山市為例，政府補貼後，一年收費為596元；中山市則分兩檔收費，一檔為基本保障，收費較低，每年809元；二檔保險較全面，起付標準（即墊底費）較低，收費每年2,024元。我們收到當地港人建議，他們一年大部分時間都不在香港，能否將每年2,500元的長者醫療券，用來支付內地的醫保、三甲醫院的開支及緊急救護車送回香港的費用？

福利可攜性有兩個方面，首先要擴大港府向安老院「買位」的範圍，亦是我們這次參觀的重點。內地的安老院主要分成政府營運、私營、公私營合作及公益非牟利性質。可以這樣說，它們的居住環境和服務水平都絕對高於在香港的買位院舍，我們探訪的一家非牟利性質安老院，其中夫妻同住有洗手間、超過20平方米的套間，房間以外有寬闊的活動空間，整體環境有如酒店級水平，配套的護理人員比例亦較香港多，每天為長者安排不同的活動和學習內容，二人收費連最基本護理不過7,500元。另一間參觀的私營安老院，裝修更豪華，單人套間面積近40平方米，收費約8,000元。政府與其補貼香港買位院舍每月每床位14,000元，不如擴大廣東院舍計劃，不限於在本港有經營經驗的，讓香港長者有更多選擇。

其次就是有廣東計劃和福建計劃，長者長居內地一樣可以領取長者生活津貼或高齡津貼，但對於一些較早前已長居內地的港人，他們需要重新回港居住滿一年，才可以申請有關計劃，一些人因為在香港沒有居所，所以一直未能受惠，筆者認為計劃應要拆牆鬆綁，逐步取消限制，讓更多人受惠。

這次參觀感受很深，一是內地安老服務的平、靚、正；二是香港土地問題限制了我們的想像力，我們習以為常的港式安老院，真的為長者提供有尊嚴的生活嗎？大灣區安老如能有更多政府配套和推廣，打破地域界限，將可提供更好安享晚年的家。