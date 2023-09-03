世界視線：金磚擴充抗霸權　經濟趨向反壟斷

西方政府以及主流媒體對於金磚國家的擴充，非常不以為然，以英國《衞報》為例，就總結出三個論點：一是俄羅斯在俄烏戰爭被西方孤立下極需要新夥伴，在「全球南方」展現更大的政治影響力。二是中國亦想在金磚體系中找到更多新夥伴，以增強其經濟影響力及剩餘資本與勞動力的輸出，但是印度及巴西在這方面不太積極，因為它們意識到其影響力將會下降。

而最重要的第三點，是新擴充呈現金磚內部分歧加大，伊朗的加入是強化了中俄「反西方民主」的「專權」政治力量，但其他國家如南非、巴西，以及新成員國如埃及、阿根廷、沙特阿拉伯、阿聯酋，主要站在不結盟的立場而不是要與西方交惡，特別是埃塞俄比亞的加入是要拓展經濟發展，而阿根廷更關心如何可以透過加入金磚體系，解決國內極嚴重的通脹、引入投資增加就業、增加出口應付經濟不景氣等問題。至於印度，更是在金磚體系謀取利益和增加在「全球南方」的影響力，同時接受被美國及西方拉攏以加強自己在南亞的政治和戰略影響力。總而言之，新金磚混雜了專權、中度收入及發展中民主體制。

不過，印裔的美國學者普拉沙德就認為，金磚國家體制擴充，最重要的方向是挑戰「西方政治帝國主義」及經濟方面的「大集團新殖民主義」。就如埃及和伊朗，分別曾是西方的顏色革命及顛覆制裁的受害者，埃塞俄比亞和阿根廷則深受國際資本操控壟斷，使其長期經濟落後，翻身的機會自然是要在金磚體系中找到政治自主及經濟發展。

事實上，發展中國家需要的，不是向世界銀行或國際貨幣基金組織（IMF）借貸來開發珍貴資源，平價供應西方國家，然後無法支付高額利息，以致社會貧窮落後和民不聊生。「全球南方」國家在經濟上寄望金磚體系的新開發銀行可以低利率借貸給它們，搞好基建和民生住屋、水電、衞生設施。更欣賞新開發銀行鼓勵「全球南方」各國推行以本國貨幣交易，抵銷美元霸權。

此外，「全球南方」國家更需要金磚體系的大國或地區聯合政治力量，對抗以美國霸權主義政府為首的西方對弱國的侵略、顛覆和制裁，更能替各國自身的珍貴資源作出共同協調及維護合理定價權，不被西方大集團壟斷操控。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻