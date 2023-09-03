正論：居屋淪牟利工具　上樓難豈是無因

上樓難成為香港其中一座民怨大山，基層固然望樓興嘆，中產也是窮畢生之力只為了上樓。港府為了解決房屋問題，近年絞盡腦汁，但意想不到的是，公營資助房屋竟然淪為某些人的牟利工具。有人有樓不住攞去炒，有人急於上樓卻不可得，香港社會之畸形，盡在不言中。

近期樓市低迷，一手盤固然要割價傾銷，二手樓更是淪為蟹貨，偏偏居屋市場近日出現一宗「奇葩」交易，業主大賺近400萬元。話說該單位位於深水埗居屋凱樂苑，實用面積629平方呎，原業主於2019年10月以442.79萬元購入，當時單位未補地價，持貨近4年，最近以838萬元易手賣給綠表人士，單位升值接近九成，羨煞許多劈價求售也沽不出的業主。

然而，這宗交易並不單純，顯然有瞞報或虛報資料等嫌疑，皆因這個單位為「清水樓」，意即沒有經過任何裝修，原封不動賣出去，原業主可能從來沒有搬入該單位居住。根據資助出售單位業主與房委會於買入單位時所簽訂的買賣協議，有關物業須由其本人及名列同一申請表上的全部家庭成員居住。此外，《房屋條例》規定，任何人士購買房委會資助出售房屋單位時，若向房委會提供虛假陳述即屬犯罪，一經定罪，可被判罰款及監禁。

儘管促成該單交易的地產經紀辯稱，單位有人住過，只是沒有裝修執整，故仍屬「清水樓」，但如此牽強解釋，恐怕三歲小孩也不信。顯而易見，原業主未補地價購入單位，原本已享盡好處，如今再將單位轉售大賺特賺，難怪激起外界嘩然。資助房屋原為協助基層市民置業上樓，如今卻淪為炒賣牟利工具，變質變味，毫無公平可言。

房屋署表示已就事件展開調查，但恐怕上述例子只是冰山一角，究竟尚有多少同類情況未浮上水面，實屬疑問。事實上，當局監管不力早就為人詬病，早前一宗恐怖兇殺案，案中疑兇被揭發既是公屋租戶，又以綠表資格買入居屋單位，更持有天價豪宅物業，濫用公屋和居屋資源彰彰明甚。饒是如此，當局根本沒有對策防止濫用，每次都是傳媒揭發才被動應對，所謂主動抽查更是聊勝於無，結果資源錯配，上樓難依舊無解；更有甚者，近日甚至有高官揚言不應懲罰公屋富戶，形同助長濫用，簡直豈有此理。

可以看見，最新一期居屋申請超額近17倍，雖然比去年同期減少逾三成，或創居屋復售以來新低，但無可否認的是，市民住屋需求仍然殷切，過去中籤者甚至被視為等同中六合彩。居屋單位供應向來十分有限，外界形容為杯水車薪，可見資源珍貴。必須強調，公營房屋只應用於幫助市民安居樂業，絕非炒樓致富工具，倘若港府繼續放任某些人濫用資助房屋以至公屋資源，人為製造不公而不設法堵漏加強監管，幾可斷言，即使又是硬推「明日大嶼」，又是發展北部都會區，興建的公營房屋數量再多，上樓難於上青天的亂象也是無法解決，民怨大山只會積重難返。