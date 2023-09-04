正論：街市翻新多甩漏　港人貼錢買難受

老舊街市髒亂不堪，縱然情況已較數十年前有所改善，但與本港高度現代化的外表格格不入。2018/19財政年度，港府提出預留20億元公帑，推行為期10年的街市現代化計劃，以改善食環署轄下6個公眾街市的設施。惜時至今日，計劃進度卻僅完成六分之一，只有香港仔街市勉強稱得上完成翻新，其他項目仍停步不前；計劃亦包括了針對其他街市的小型翻新或改善工程，進度同樣緩慢，不禁讓人質疑，翻新街市到底有何困難？

香港仔街市之所以是「勉強」完成翻新，原因在於翻新工程甩漏多多。作為計劃的首個項目，且耗資逾2.5億元，香港仔街市翻新工程受到各界關注，本應取得「開門紅」，加強公眾對計劃的信心。然而，工程於2021年11月展開後，原定14個月內完成，最終卻一拖再拖，在多方催促下，延至今年5月中才重開。原以為重開後便萬事大吉，殊不知竟是「一場災難」的開端；先是街市內部設計差、配套不足而飽受批評；例如熟食檔出餐區沒設置出入口，檔販被迫繞道而行；又例如魚缸不實用，檔販被迫拆除重新安裝。

更有甚者，翻新重開不足兩個月，香港仔街市居然發生「冧石屎」事故，街市一樓通往閣樓梯間部分範圍有天花物料剝落，導致鋼筋外露，一度惹來外界質疑是「豆腐渣工程」。頭炮打不響，公眾對於街市現代化計劃的信心不增反減，港府理應吸取教訓，並盡快推進下一項目，以便一雪前恥，挽回公眾的信心。奈何時至今日，先別說動工，就連進展較快的牛頭角街市項目，至今也未有翻新時間表，其他項目的進度可想而知。

千呼萬喚下，港府日前終拋出3個可設置臨時短期街市的擬議選址，來徵詢區議會意見。須知道，所謂「臨時短期街市」，是作為牛頭角街市停業翻新期間的替代，而決定臨時街市的選址，只是翻新前的其中一項準備工作。當局現時拋出的只是擬議選址，相當於為翻新前準備工作作準備；當局看似邁前一步，實際上，踏出的只是前往起點的第一步，那麼何時才能抵達終點呢？

牛頭角街市自1981年啟用，至今超過40年，設施老化嚴重；加上街市設計過時，攤檔面積細小、通道狹窄，早已不符合租戶營業的需要，同時亦影響市民購物意欲，不論是商戶抑或市民，皆希望街市環境能早日改善。惟等了5個春秋，依然看不見進展，居民的焦急實非筆墨所能形容；另外，街市翻新亦牽涉商戶搬遷，但至今仍未有相關安排，商戶同樣是心急如焚，以致於有區議員批評，當局應該向公眾交代工程時間表及路線圖。

雖說有立法會議員透露，當局將於明年將項目提交諮詢，並申請撥款，預計後年動工、2027年竣工；惟有香港仔街市作為前車之鑑，能否按時竣工實不能抱太大期望。況且，即使按時竣工，計劃已近尾聲，餘下的項目又該怎麼辦呢？這些都是港府需要交代的。