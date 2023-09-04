近日美國商務部長雷蒙多和英國外相祁湛明幾乎同一時間訪華，但內地和國際媒體似乎只對前者有興趣，後者彷彿透明一樣，沒有多少人關注。中國官方對兩人的態度也明顯有別，雷蒙多起碼與中國商務部達成建立工作小組與溝通機制的共識，而祁湛明則是空手而回，此行最大意義也許僅止於到北京打打卡，以示到此一遊而已。

按道理說，這是英國外相5年來首次訪華，應該有備而來，即使不是大鑼大鼓，也不至於如此冷清，原因何在？這個問題應該由議會政客們回答。在祁湛明訪華前夕，英國下議院外交事務委員會發表一份報告，公然把台灣稱為「獨立國家」，這分明是挑戰中方底線，中方怎麼可能給祁湛明好臉色看？此行怎麼可能有收穫？所以說，英國人就是不長記性，近幾十年來英方在與中方的較量中從未佔得便宜，當年「鐵娘子」戴卓爾夫人尚且在北京重重摔了一跤，何況是今天這班幼稚政客，他們的道行還差得遠。

再說，以當今英國的實力，想插手台灣問題根本是癡人說夢。英國早在1950年初就與「中華民國」斷交，改為承認「中華人民共和國」，是西方國家中的第一個，現在又將台灣稱為「獨立國家」，這不是精神分裂嗎？最好笑的是，英國議會報告批評政府在支持台灣上不夠大膽，呼籲準備制裁中國云云。實際上，英國政府不是不夠大膽，而是沒有底氣；不是不想制裁中國，而是實力不允許。底氣來自實力，英國既沒實力又沒底氣，憑甚麼挑釁中國？

人貴有自知之明。英國國力如江河日下，曾經的世界霸主已淪為二三流國家，可不少英國人還在緬懷昔日榮光，還以為自己依然很強大，說穿了就是沒有自知之明。其實也難怪，盎格魯撒克遜人天生的傲慢與偏見，導致他們不能也不敢面對現實，只好以阿Q精神自我陶醉。有些英國人認為，當今美國霸權也是盎格魯撒克遜人建立的，所以一切還是歸功於英國，他們才是全球霸權的真正主人，好不好笑？

不過，自我陶醉終究解決不了問題。目前英國經濟低迷，通脹高企，民生凋敝，社會不滿情緒日益升溫，這是英國政府不得不面對的現實。祁湛明訪華本想尋求改善關係，加強經貿合作，以挽救英國垂危的經濟，奈何議會政客從中作梗，結果白走一趟。