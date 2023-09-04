2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼素來反華，他為了貶損中國，便刻意抬捧日本，說該國能夠安然度過「中等收入陷阱」，中國卻未必有這般幸運。此君甚至認為，日本政府應對危機的手法，堪作世界楷模。

不論克魯格曼如何塗脂抹粉，但歷史潮流浩浩蕩蕩，日本的衰勢已然不可逆轉，西方的日不落帝國，早已日暮途窮，東方的所謂太陽之國，看來亦是近於黃昏。

教育乃立國之本，大學的學術水平如何，足以反映一國的實力。單看近年全球最佳大學排名榜，便讓不少日本人感到汗顏。日本號稱世界科技強國，但觀乎英國泰晤士高等教育世界大學的排名，偌大一個扶桑國，竟然只有東京大學和京都大學能夠進身頭100名。反觀香港，在世界大學百強之中，便獨佔5個席位，依次分別為香港大學、中文大學、科技大學、理工大學和城市大學。

不同的機構，固然有不同的排名方式，泰晤士的排名榜或許是對日本大學較嚴苛，若以2023年的QS世界大學排名計算，日本亦有5所大學能夠進入百強行列。

這張成績表雖然沒這麼丟人，日本優秀大學的數量，亦勉強可以跟香港爭一日之長短。但香港只有700多萬人口，日本卻有超過1.2億人，總數約為香港的17倍，偏生兩地百強大學的數量竟然相近，試問扶桑國人的面子，該往哪兒擱？

況且日本是經濟發達地區，論科技與學術水平，很早便站於世界前列，如今卻猶如逆水行舟，被對手紛紛趕上，近年的日本政府卻不反躬自省，非但不設法提升國家實力，反倒頻頻在東亞挑起地區紛爭。該國的執政者如此倒行逆施，其不敗者幾稀矣！