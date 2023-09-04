南韓總理韓德洙表示，將考慮為日本福島第一核電站排海污水更名，更特別提到日媒使用「處理水」之說。堂堂尹錫悅政府竟然跟着日本首相岸田文雄，齊齊穿起國王的新衣，教人眼冤。

日本懶理國內外反對，執意「有輻同享」，韓德洙認為這種行為正確的說法，應是經「多核素淨化處理系統」處理後的污染水或「經過科學處理的污染水」。雖說南韓全國漁業合作社聯合會的負責人早前指出，「核污水」一詞引起大眾負面觀感，建議使用「處理水」來鼓勵民眾繼續食用海鮮。南韓漁業生意因核污水受重創雖然值得同情，但尹錫悅政府放棄向日方施壓，反而透過「語言偽術」試圖避免民眾談核色變，乃自欺欺人。

事關日本東京電力公司表示，上月31日在福島第一核電站核污水排放口附近取樣的海水，檢測出放射性物質氚濃度為每升10貝可。相比過去5年，檢測到的氚濃度為每升0.4至2.8貝可。如今排放核污水啟動才一星期，氚濃度已經突飛猛進，未來的影響值得密切關注，可是東電卻大拍心口說安全上完全沒有問題。日方明明有許多方法處理核污水，偏偏選擇成本最低，又誰也不敢寫包單禍害有多嚴重的方式來處理。既然福島正欲重振旅遊業，任何人不要口說支持了，親往當地旅遊且光顧即釣即食的海產吧。

值得一提的是，國際原子能機構曾發表報告，發現經處理的核污水內含7種可量度的核元素，包括「銫」及「鍶」等，反映日方處理核污水未能百分百隔絕核元素。尹錫悅被指媚日，遭國民狠批「歷代都沒有開展如此屈辱外交」，他領導的政府要不要委託日方來做核污水事宜的新聞統籌專員呢？水污染禍害有如水銀瀉地，無遠弗屆，莫說海產，連蘿蔔頭泡菜也是害人的。