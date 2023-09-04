中國與美國關係仍然陷於緊張之際，北京上星期發布一張有主權爭議的領土地圖，觸發東南亞國家強烈反彈。從北京的角度來看，主管機關每年定期出版各種類型的標準地圖，在裏面嚴正表明中國的主權立場實屬正常。但客觀而言，在眼下發布該張敏感的地圖確實會令部分東南亞國家加重對中國疑慮。這對中國來說未必是好事。

南海地區是當今世界最有爭議的海洋地區之一，除了中國和南海周邊國家之間存在主權糾紛，東南亞國家之間也出現不同程度的主權主張重疊，如越南是佔據南沙群島島礁最多的國家，和菲律賓、汶萊、馬來西亞等同樣存在領土和海域爭端。可國際上普遍的觀感卻是南海爭端僅指中國與東南亞國家之間。

箇中原因，除了因為中國是大國引人注目，另一個因素是美國介入。奧巴馬政府多年前提出重返亞太，意圖在不增加開支情況下建立遏制中國的聯盟，其中一個方法就是挑釁菲越炒作南海議題，令其他國家猜疑中國，並歡迎美國插足東南亞。不得不說，華府這一策略在過去幾年實施得很成功。

北京這次公布新版本的領土地圖，一如以往引起中國與多國齟齬。但和以前不同的是，印尼和馬來西亞等今次也罕有地提出抗議。眼下中美在台灣和東北亞正鬥得激烈，若東南亞再現聯手對付中國的苗頭，恐怕不是北京樂意見到的。

領土和領海問題從來不易解決，何況南沙群島主權爭端涉及多個國家。北京當務之急是調整南海爭端的策略，把該地區主權爭議焦點由中國與東南亞國家對峙，轉移至東南亞各國之間也有爭議，以免它們團結對付中國。若中國猶如巨人格列佛遭到東南亞的諸多小人國齊心圍攻，將是很頭痛的事。