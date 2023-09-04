蔡英文政府才剛宣布明年軍事預算破天荒超過6,000億元新台幣，美國政府立刻加碼，批准對台8,000萬美元的「軍事融資」，提供等值的軍事裝備給予台灣，加強台灣對抗大陸武裝威脅的能力。

過去這項「軍事融資」只提供給主權國家，唯一的一次例外，就是「非洲聯盟」曾接受過美國這類援助，由美國提供武器裝備、服務與培訓，從而提升軍隊的作戰應變實力。但就好像當初民進黨明明編列了大量預算購買疫苗，最後卻落得伸手當乞丐向美日乞討一樣，台灣明明軍事預算屢創新高，卻在這個時候還要向美國融資買武器訓練，這到底是怎麼一回事呢？何況，數年來台灣光是採購美國軍備就花費了數千億元新台幣，只是美國爸爸錢收到口袋裏，武器卻遲遲未能交付，現在卻說要融資賣武器給台灣。這豈非等於有人欠了你一大筆錢沒還，卻用憐憫的語氣對你說：「這樣好了，我先借你幾百塊去應急，誰叫你是我兄弟呢？」台灣現在就面臨這樣啼笑皆非的狀況。

事實是僅僅8,000萬美元的「軍事融資」，對台灣的幫助也非常有限，重點還是擺在政治上的宣傳意義。由於這是專門針對「主權國家」的援助，所以這意味着美國在某種形式上正在激化兩岸之間的對抗態勢。反過來說，在中美正全方面角力的時刻做出這樣的舉動，不啻在告訴大陸，要是你不對我讓步，我就會更加用力培植台灣來對付你。

對民進黨來說，這當然可用來對內宣傳「台美關係史上最佳」，但美國再三將台灣推上火線，卻對提供真正能夠保護台灣的先進武器諸多限制，這樣操作下去除了讓台灣愈來愈接近戰爭邊緣，對想要和平生活的台灣人可是一點好處也沒有。