中美軍方上月喺斐濟罕有會晤，中國國防部新聞發言人形容中美兩軍交往並非處於中斷狀態，但兩軍關係存在不少困難和障礙，要求美方採取具體行動，與中方相向而行。然而，大家睇到，美國高級官員訪華不絕，國務卿布林肯、財長耶倫、氣候特使克里、商務部長雷蒙多。之不過，始終缺乏具體成果。

老朽多次強調不誠無物。雷蒙多剛結束4天訪中行程，佢喺行前已展現強硬嘅鷹派作風，強調為了國家安全嘅各種管制，制裁不會放棄，直陳不會手下留情。喺咁嘅氛圍下，兩國即使成立溝通工作組，都係姿勢大於實際。中國如今不必睇任何國家「面色」，只會你敬我一尺，我敬你一丈；你對我無禮，自亦「來而不往非禮也」。美國大打貿易戰，中國幾乎不向美國波音買客機，反而大手筆採購歐洲嘅空中巴士；德國總理、法國總統訪中時，中國分別簽下採購大單，其政治性可見一斑。雷蒙多一直表達要求中方採購美國波音，中方至今冇回應！

山姆大叔向來鍾意玩嘢！依家中國就奉陪。呢，中國國家主席習近平據報或缺席9日至10日喺印度新德里舉行嘅二十國集團（G20）峰會，由國務院總理李強代為出席，意味備受關注嘅「習拜會」或無法實現。若然屬實，將係習近平任內首次缺席G20領袖峰會。分析指出，習近平缺席係對東道主印度嘅一次打擊，印度探測器最近成功喺月球南極着陸，總理莫迪風騷到手舞足蹈，北京睇怕唔想讓印度增加國際影響力；當然，G20峰會被視為中美元首會晤嘅場合，拜登明言希望習主席赴會；今次習近平若缺席，拜登只有期待11月喺美國三藩市嘅亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議期間得會習主席！拜登此刻心情只能唱：我等到花兒也謝了！