產評：金融房策皆失敗　庸官禍港患無窮

正當全球都在致力完善市場，提升競爭力，以便搶人才、搶資金之際，港府則繼續躺平不作為。樓市跌勢已成，過時的辣招無了期施行，搞死樓市。至於另一經濟命脈——金融業，港股流動性長期低迷，極為趕客。近期內地也設法活躍資本市場，並將股票印花稅削半，香港各界對港府下調股票印花稅亦抱有期望，誰知財金官員發文否定此舉成效，變相對外「說不」，引來各方嘩然的翌日，又公開指沒排除印花稅選項，總之「彈出彈入」，反映其作事沒有深思熟慮，完全漠視當前香港經濟所面對的危機。繼續交託給這批庸官主理香港財金政策，只怕就連國際金融中心地位都要敗光！

其實，目前內地經濟基調並不差，更多是關乎信心的問題。內地當局也深明，將股票印花稅減半，相對於滬深股市的成交額不是大數目，但此舉能向市場發出清晰的訊息，就是政府要落力設法激活資本市場，以為市場打下一口強心針。事實上，環顧全球主要股市，股票印花稅都在減而不是加，偏偏香港就在2021年上調股票印花稅，本來就是反潮流之舉，也完全沒有正視這幾年港股成交極之低迷，流動性持續惡化，股市愈做愈縮，跑輸其他主要股市，長此下去，不利企業融資及投資者參與，結果資金不參與，上市企業無法以合理價格融資，只好透過私有化等方式打退堂鼓，未上市的企業自然亦不會以香港作為首選上市地，今年以來本港新股市場淡靜，豈非無因？

見到內地出手救市，市場各方參與者皆促港府正視港股「一潭死水」的問題，倣效內地做法調減股票印花稅。就連金融發展局都第一時間發聲，認同香港應與國際其他市場接軌，免收股票印花稅，皆因投資者現時已可輕易選擇在其他不徵收印花稅的金融市場投資，同時徵收印花稅可能會妨礙高頻交易活動，偏偏港府還在慢條斯理，成立專責小組研究增加港股流動性的方法，反正就是「你急我唔急」！

更離譜的是，日前港府財金官員竟然在網上發文，否定降低股票印花稅能提振市況的成效，更甚或會適得其反云云，其所羅列的理由更是牽強附會。要知道，港股市場流動性不足的問題，已是數載的事情，財金官員既長期塞責沒有正視問題，如今十萬火急之際，沒有提出建設性的方案，更只管歪理滿口，甚麼都不願意做，難道地球會停下來等這班庸官想出辦法為止？

事實上，香港資本市場長期靠食老本、缺乏改革、政策失敗，股市流動性不足問題僅其一。比如現在各地都在搞創新科技，為創新企業提供融資便利，偏偏香港那個「三不像」的創業板，依舊的不知所謂，缺乏清晰的企業服務對象，長期缺乏新股上市，成交慘淡。可港府所進行檢討至今已逾年，且看年底是否有進展。港府這種視問題不見、作事散慢、與世界脫節的思維與作風不改，香港的國際金融中心沉淪墮落，也許就是宿命。這樣下去，最終只怕就連在大灣區都被其他鄰城比下去，「財散人安樂」就是香港的最終結局！